У понеділок, 29 травня, в командуванні української армії опублікували щоденну свіжу статистику втрат ворога. Так, лишу за минулу добу наші захисники відправили до Кобзона 430 окупантів.

Дивіться також Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Втрати ворога у техніці

  • танків – 3 801 одиниця (+4);
  • бойових броньованих машин – 7 467 (+11) одиниць;
  • артилерійських систем – 3 435 (+10) одиниць;
  • РСЗВ – 575 (+1) одиниць;
  • засоби ППО – 331 (+2) одиниця;
  • літаків – 313 одиниць;
  • гелікоптерів – 298 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 054 (+61) одиниці;
  • крилаті ракети – 1 056 одиниць;
  • кораблі/катери – 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 207 (+15) одиниць;
  • спеціальна техніка – 453 (+2) одиниці.


Свіжа статистика втрат ворога станом на 29 травня / Картинка Генштабу

До теми Ворог влаштував терор дронами та ракетами, ЗСУ знищили ЗРК С-300 та "Тор": головне від Генштабу

Що відбувається на фронті

  • Дещо зменшилась цими днями інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку. Власне, речник Східного командування військ Сергій Череватий заявив, що за 28 травня було лише одне бойове зіткнення українських захисників з російськими окупантами у самому місті-фортеці.
  • Разом з тим він констатував, що глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжує виводити найманців з цього населеного пункту на Донеччині. Це свідчиться про те, що ватажок терористів усвідомлює скрутне становище, у якому він опинився.
  • Цікаво, що в Інституті вивчення війни зазначали, що Кремль зумисне міг тормозити певні операції групи "Вагнера" на Донбасі, зокрема в Бахмуті.
  • Аналітики стверджують, що Путін не хотів виконувати обіцянки перед Пригожиним у разі захоплення його бійцями Бахмута, тому й всіляко намагався завадити цьому процесу.