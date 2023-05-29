У понеділок, 29 травня, в командуванні української армії опублікували щоденну свіжу статистику втрат ворога. Так, лишу за минулу добу наші захисники відправили до Кобзона 430 окупантів.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3 801 одиниця (+4);
- бойових броньованих машин – 7 467 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 3 435 (+10) одиниць;
- РСЗВ – 575 (+1) одиниць;
- засоби ППО – 331 (+2) одиниця;
- літаків – 313 одиниць;
- гелікоптерів – 298 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 054 (+61) одиниці;
- крилаті ракети – 1 056 одиниць;
- кораблі/катери – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 207 (+15) одиниць;
- спеціальна техніка – 453 (+2) одиниці.
Свіжа статистика втрат ворога станом на 29 травня / Картинка Генштабу
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Що відбувається на фронті
- Дещо зменшилась цими днями інтенсивність бойових дій на Бахмутському напрямку. Власне, речник Східного командування військ Сергій Череватий заявив, що за 28 травня було лише одне бойове зіткнення українських захисників з російськими окупантами у самому місті-фортеці.
- Разом з тим він констатував, що глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин продовжує виводити найманців з цього населеного пункту на Донеччині. Це свідчиться про те, що ватажок терористів усвідомлює скрутне становище, у якому він опинився.
- Цікаво, що в Інституті вивчення війни зазначали, що Кремль зумисне міг тормозити певні операції групи "Вагнера" на Донбасі, зокрема в Бахмуті.
- Аналітики стверджують, що Путін не хотів виконувати обіцянки перед Пригожиним у разі захоплення його бійцями Бахмута, тому й всіляко намагався завадити цьому процесу.