Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що бої в самому місті ще тривають, повідомляє 24 Канал.
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Череватий прокоментував ситуацію в Бахмуті
Речник розповів, що в місті за 28 травня відбулося лише 1 боєзіткнення наших захисників з російськими загарбниками. Попри це, росіяни продовжують обстрілювати та завдавати вогневих ударів по Бахмуту.
250 разів він (ворог – 24 Канал) ствольною та реактивною артилерією бив по наших позиціях,
– сказав Череватий.
Він додав, що Сили оборони відповідали ворогу вогнем, в результаті чого 80 окупантів стали "двохсотими", а ще 99 – "трьохсотими". Одного загарбника вдалося взяти у полон.
Череватий наголосив, що біля Бахмута Збройні Сили підбили 2 самохідні мінометно-артилерійські установки "Нона", 1 установку "Гвоздика", 1 станцію радіоелектронної боротьби й 1 польовий склад боєприпасів.
Окупанти проводять ротацію, а ЗСУ готуються до наступу
Речник також розповів, що наразі регулярні підрозділи російської армії та найманці ПВК "Вагнера" проводять ротацію. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу. Однак наші захисники все ж завдають вогневе ураження по окупантах.
"Для нас це не є причиною, щоб не наносити по них удари", – зауважив Череватий.
Наостанок він сказав, що наразі не було нових просувань українських солдатів по флангах на Бахмутському напрямку, адже йде "інша бойова робота", яка допоможе в майбутньому просуванні наших Сил оборони.
Що відомо про ситуацію у Бахмуті
- Нещодавно Сергій Череватий розповів, що вагнерівці потроху виходять із Бахмута. Він пояснив, що вони поводять себе як щурі, які тікають із корабля, який тоне.
- До цього 25 травня про відхід своїх бійців із Бахмута, де багато місяців точаться виснажливі бої, заявив і ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.
- Заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр заявила, що росіяни знизили активність в районі Бахмута. Крім цього, ЗСУ контролюють околиці міста-фортеці.
- У своєму зведенні військовий експерт Роман Світан припустив, що, за графіком, приблизно за тиждень вагнерівців у Бахмуті вже не буде.