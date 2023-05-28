Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що бої в самому місті ще тривають, повідомляє 24 Канал.

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Череватий прокоментував ситуацію в Бахмуті

Речник розповів, що в місті за 28 травня відбулося лише 1 боєзіткнення наших захисників з російськими загарбниками. Попри це, росіяни продовжують обстрілювати та завдавати вогневих ударів по Бахмуту.

250 разів він (ворог – 24 Канал) ствольною та реактивною артилерією бив по наших позиціях,

– сказав Череватий.

Він додав, що Сили оборони відповідали ворогу вогнем, в результаті чого 80 окупантів стали "двохсотими", а ще 99 – "трьохсотими". Одного загарбника вдалося взяти у полон.

Череватий наголосив, що біля Бахмута Збройні Сили підбили 2 самохідні мінометно-артилерійські установки "Нона", 1 установку "Гвоздика", 1 станцію радіоелектронної боротьби й 1 польовий склад боєприпасів.

Окупанти проводять ротацію, а ЗСУ готуються до наступу

Речник також розповів, що наразі регулярні підрозділи російської армії та найманці ПВК "Вагнера" проводять ротацію. Це пов'язано з великими втратами серед особового складу. Однак наші захисники все ж завдають вогневе ураження по окупантах.

"Для нас це не є причиною, щоб не наносити по них удари", – зауважив Череватий.

Наостанок він сказав, що наразі не було нових просувань українських солдатів по флангах на Бахмутському напрямку, адже йде "інша бойова робота", яка допоможе в майбутньому просуванні наших Сил оборони.

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