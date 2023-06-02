Уже 464 дня украинские воины защищают нашу страну от российских захватчиков. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла 208 910 бойцов так называемой "второй армии мира". Следует отметить, что реальные цифры могут быть значительно больше, ведь точно подсчитать потери врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Большие потери Россия несет и в техническом плане. Наши защитники и защитницы превратили в металлолом тысячи танков, артиллерийских систем и бронированных машин. Только за минувшие сутки враг потерял:

танков – 3819 (+15);

боевых бронированных машин – 7490 (+12);

артиллерийских систем – 3501 (+27);

РСЗО – 575 (+0);

средств ПВО – 335 (+2);

самолетов – 313 (+0);

вертолетов – 298 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6);

крылатых ракет – 1117 (+10);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 6267(28);

специальной техники – 465 (+7).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 2 июня / инфографика Генштаба ВСУ

Кроме того, авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии тоже нанесли немалые потери оккупантам за прошедшие сутки. Украинские защитники поразили:

1 пункт управления;

1 зенитно-ракетный комплекс;

5 артиллерийских подразделений на огневых позициях;

9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

Россиян нужно уничтожать как можно эффективнее

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что оккупантов довольно легко запугать и деморализовать. Уровень мотивации россиян достаточно низкий, поэтому он призвал уничтожать их как можно эффективнее, чтобы показать свое превосходство над ними.

Только одновременное уничтожение большой массы мобилизованных окончательно деморализует Россию!

– заявил Подоляк.

Для этого Украине необходимы дальнобойные ракеты. По словам Подоляка, идеальным вариантом могли стать ракеты с дальностью 300 и 500 километров, чтобы можно было быстро уничтожать места накопления живого ресурса. Он подчеркнул, что морально-волевые качества России будут в таком случае крайне низким.