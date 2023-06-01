Сама же атака хоть и не привела к каким-то сверхсерьезным разрушениям (по крайней мере, установить обратное пока не удалось), а лишь лишний раз доказала, что Россия является страной 404, которая вообще не способна обезопасить себя и от внешних опасностей, и от внутренних. Кроме того, результаты работы систем ПВО и РЭБ в столице вражеского государства продемонстрировали, что власти и военным глубоко наплевать на безопасность обычных людей. Какие выводы можно сделать по результатам первого более или менее массированного налета на Москву, читайте в материале 24 Канала.

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В России нет безопасных мест

Пожалуй, самое главное, что стоит помнить каждому россиянину, это то, что Путин, Шойгу и Герасимов окончательно принесли войну в их дома. Это касается как жителей БНР, КурНР и других пока непризнанных народных республик, так и лиц, проживающих в Москве и даже во Владивостоке. Ведь, как показывает практика, дотянуться до нужного объекта в любой точке России может кто угодно. Более того, добавлять страха жителям болот должен тот факт, что Украина не наносит ударов по стране-агрессору, а неизвестные диверсанты могут оказаться не столь профессиональными, как воины ВСУ, и, например, ошибиться в координатах или в расчетах маршрута беспилотника.

Тем не менее, за все время работы неизвестных доброхотов на территории России и Беларуси подобных случаев до сих пор не случалось: китайский дешевый дрон филигранно залетал на аэродром в Мачулищах и подбил крайне дорогой самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, более тяжелые беспилотники нанесли поражение авиабазе в Энгельсе, а налеты на многочисленные НПЗ и вообще были максимально филигранны. Однако оценивать атаку по Москве совсем некорректно, поскольку, вероятно, все беспилотники были либо уничтожены ПВО, либо сбиты с курсу системами радиоэлектронной борьбы.

Если анализировать первый в истории настоящий налет БПЛА-камикадзе по рашистской столице, следует отметить, что российское военно-политическое командование максимально позаботилось только о жителях Рублевки и о защите важных стратегических объектов.

Так, многочисленные С-300, С-400 и "Панцири" были расставлены именно с учетом потребностей чиновников в собственной безопасности. Над коттеджами российской элиты утром 30 мая российские ПВОшники отрабатывали максимально эффективно. При этом никаких попыток "запутать" беспилотники и заставить их сменить маршрут, в элитных районах Москвы и Подмосковья не было зафиксировано.

Смотрите видео работы ЗРК "Панцирь" неподалеку от домов министра обороны России и его заместителя:

This $14 million Pantsir air defense system covers the air space above Defence Minister Shoigu and his deputy Ivanov's private palaces in Novaya Riga next to Rublevka right outside Moscow. pic.twitter.com/94d4XDzlM1 — Igor Sushko (@igorsushko) May 30, 2023

А вот подальше от олигархов и чиновников военные делали все, чтобы подавить системы GPS и не дать БПЛА долететь до центра, в результате чего произошло попадание летательных аппаратов в жилые дома. Более того, уже после того, как рашисты отбились от атаки, работа РЭБ по всей Москве все равно продолжалась, из-за чего миллионы местных жителей не могли без проблем добраться домой или доехать до работы.

Впрочем, даже несмотря на тот факт, что все депутаты, бизнесмены и другие представители "высшей расы" отдают себе отчет в том, что Путин стянул все возможные системы ПВО для их защиты, российская элита от самого факта атаки беспилотниками изрядно испугалась.



Карта атаки БПЛА по Москве показывает, что действительно защищает Путин / Скриншот с твиттера War Monitor

Некоторые депутаты Госдумы призвали срочно захватить Киев, а раненый на колчаковских фронтах во время пьянки в Донецке экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и вовсе заявил о необходимости полностью заблокировать работу всех систем глобального позиционирования по всей России. Мол, москвичи должны знать дороги и передвигаться без использования этих антихристианских западных достижений, а приезжие – да кому они нужны, пусть покупают атласы. То же самое заявили и разработчики аналогового ГЛОНАССа и посоветовали всем на всякий случай приобрести карту автомобильных дорог. Лишь только о большей надежности бумажных карт не сказали, и о том, что именно таким образом каждый москвич может почувствовать себя передвигавшимся по Берлину на танке дедом.

Все подобные заявления действительно свидетельствуют, что даже несмотря на то, что по приказу Кремля с фронта и многих стратегически значимых объектов в Москву стянули кучу зенитно-ракетных комплексов, элиты все равно не чувствуют себя в безопасности. То ли не доверяют своему ПВО, или просто осознают, что даже обломки сбитых БПЛА могут представлять собой угрозу.



"Приземление" БПЛА не выглядит чем-то очень очень безопасным / Фото с российских псевдоСМИ

В Кремле оказались не готовы к вызовам

Кроме того, стоит отметить, что как и всегда в случаях, когда что-то ну вот точно пошло не по плану, бункерный фюрер и его приспешники просто спрятали голову в песок и не вытаскивали ее, пока не разобрались, как реагировать на инцидент.

Все рашистские пропагандисты долго не могли получить методички, как именно комментировать атаку. Сначала они писали о 32 беспилотниках, потом кто-то сменил нарратив и уменьшил цифру до 20. Впоследствии, когда военно-политическое командование согласовало цифры на всех уровнях, все псевдоСМИ сошлись на том, что Москву атаковали всего 8 БПЛА. При этом, разумеется, все они якобы были сбиты или подавлены РЭБом.

Мэр того, что пока называется российской столицей, почти сразу признал тот факт, что Белокаменная находится под налетом, а после него об инцидентах начали писать все другие псевдоСМИ. Правда, никто не мог определиться, произошел ли взрыв, похожий на хлопок, или наоборот. Склонялись в основном к хлопку, чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что в России что-то пошло не так.



Типичное сообщение об инциденте утром 30 мая / Скриншот из рашистских телеграмов

Подобные сообщения, хоть и подвергшиеся самоцензуре, свидетельствуют о типичной для России проблеме – неспособности верхушки быстро реагировать на события. Несколько часов понадобилось кураторам пропагандистов, чтобы взять информационную волну в псевдоСМИ и сообществах в телеграме под хоть какой-то контроль, а сам Путин для комментария о происшествии и вообще едва смог собраться ближе к вечеру. Да и, конечно, не сказал при этом ничего нового, кроме того, что "все идет по плану".

Какой-либо другой особой реакции на инцидент со стороны Кремля не последовало, а Путин пообещал не вводить в России военное положение. Никакой информации о переброске систем ПВО ближе к большим городам на болотах или о дополнительных мерах безопасности так и не появилось. Оно и понятно: свои головы чинуши уже прикрыли, а перекидывать те же "Панцири" для безопасности собственных граждан никто не считает нужным – ЗРК нужны на фронте. И это еще раз подчеркивает тот факт, что российские власти совсем не способны быстро реагировать на вызовы, а если что-то идет не так, все механизмы начинают безумно буксовать.

Каковы последствия атаки на Москву для России и Украины.

Что касается дальнейших событий, то их достаточно легко спрогнозировать. Мобилизовать собственное общество благодаря налету беспилотников на столицу в России вряд ли смогут. Сами же москвичи в многочисленных интервью утверждали, что БПЛА "точно не летели для поражения многоэтажек". То есть даже россияне не верят в то, что неизвестные пытались нанести вред гражданским. Более того, в комментариях кое-где звучали призывы к олигархам проспонсировать ПВО или более упорно бомбить Украину. То есть никаких желаний проявить инициативу со стороны порабощенного российского общества не было, а к очередям в военкоматах подобные инциденты не привели.

Если же рассуждать о вероятности проведения второй массовой волны общей мобилизации, то для этого бункерному фюреру совсем не нужно запускать дроны-камикадзе над собственной резиденцией – покорное население в случае объявления дополнительного принудительного набора на войну воспримет это как строгую необходимость.

Для официального Киева подобные атаки тоже никаких проблем не принесут.

Ведь, во-первых, все должностные лица постоянно подчеркивают свою непричастность к ударам по территории России.

Во-вторых, Запад постоянно подчеркивает, что Украина должна сама решать, как защищаться от агрессии.

Даже в вечно озабоченной ООН призвали не сравнивать атаку Москвы с теми терактами, которые Россия каждый день совершает в Украине, а в Белом доме стандартно ограничились фразой о "мы изучаем обстоятельства атаки" без каких-либо осуждений и обвинений.

А вот тот факт, что подобные налеты будут масштабироваться, не вызывает никаких сомнений. И нет никакой разницы, запускали ли эти дроны диверсанты из Подмосковья или из каких-то соседних с Россией стран, поскольку ПВО рашистов так же дырявое, как и их границы. Как показывает практика, заехать в Россию может буквально любой – хоть целая бригада с тяжелой техникой или беглецы-зэки с РПГ и пулеметами. Последние, кстати, добираются на общественном транспорте вплоть до Дальнего Востока, так что вопрос, может ли какая-то условная ДРГ на машине доехать до Москвы, Санкт-Петербурга или вообще вплотную подобраться к забору аэродрома Оленья – вообще риторический.

Более того, последующие атаки точно будут значительно более удачными, поскольку благодаря многочисленным "военкорам", звездам российского шоубизнеса и рядовым рашистам, всем специалистам удалось собрать максимум информации и о местоположении зенитно-ракетных комплексов, и о принципе их работы.

Например, представители международного разведывательного сообщества InformNapalm из минималистеского видео Анастасии Волочковой смогли с точностью установить, где живет пылкая поклонница Путина, а также еще раз обратить внимание на активность. в/ч №11105-2, которая является законной военной целью для Украины.

Поэтому стоит поблагодарить россиян, которые снимают работу ПВО, перемещение техники и другим способом всячески помогают нашим Силам Обороны одержать победу.

А вот нашим согражданам хочется лишний раз напомнить о том, что враги очень тщательно отслеживают соцсети и имеют возможность с помощью специализированного ПО даже изучать ЖК. Потому вообще любая информация, касающаяся наших военных, так или иначе может помочь россиянам. Даже если она на первый взгляд кажется гражданским лицам совершенно незначительной, ведь современные аналитические системы вместе с работой профессионалов способны проводить компиляцию информации, полученной из разных чатов и источников, для создания полной картины организации обороны.