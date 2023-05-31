Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков также отреагировал на "достаточно тревожную" ситуацию в приграничных с Украиной областях. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Путин объявил военное положение на оккупированных Донбассе, Запорожье и Херсоне
Введут ли в России военное положение
Песков убеждает, что "никаких решений" по военному положению в России не приняли. К тому же "никаких обсуждений" на этот счет не ведется.
Пресс-секретарь Путина также назвал "достаточно тревожной" ситуацию в приграничных с Украиной областях и объяснил слова диктатора о том, что система ПВО Москвы сработала удовлетворительно, но есть над чем работать.
Он имел в виду, что система сработала эффективно, но есть пространство для повышения этой эффективности,
– пробормотал Песков.
Кроме этого, он добавил, что Кремль хотел бы увидеть "хоть какое-нибудь осуждение атаки БПЛА на Москву" на Западе, но этого не было.
Военное положение на оккупированных Россией территориях: что известно
- Ранее Владимир Путин ввел военное положение в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
- По указу диктатора, оккупанты также ограничили въезд в оккупированный Севастополь. Кроме того, "местные власти" должны создать в городе "оперативные штабы".
- Кстати, в нескольких регионах России ввели "уровень базовой готовности".
- Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что под предлогом объявления о "военном положении" оккупанты продолжают искусственное изменение состава населения на украинских землях. Он отметил, что до объявления указов Путина "военное положение" в России уже по существу было и без того.
- По словам Фейгина, "военное положение" ввели не только в четырех оккупированных украинских областях, но и в ряде российских областей, где ввели элементы "военного положения" и предоставили дополнительные полномочия губернаторам на создание штабов, обеспечение безопасности и так далее. Все это похоже на репетиции военного положения на всей территории России – не только в приграничных районах и в зоне оккупации.
- В Офисе Президента говорят, что так называемое введение Россией "военного положения" на временно оккупированных территориях является "псевдолегализацией мародерства и разграбления имущества украинцев".