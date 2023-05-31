Прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков також відреагував на "досить тривожну" ситуацію у прикордонних з Україною областях. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Путін оголосив воєнний стан на окупованих Донбасі, Запоріжжі та Херсонщині
Чи введуть у Росії воєнний стан
Пєсков переконує, що "жодних рішень" щодо воєнного стану у Росії не ухвалили. До того ж "жодних обговорень" стосовно цього не ведеться.
Прессекретар Путіна також назвав "досить тривожною" ситуацію у прикордонних з Україною областях і пояснив слова диктатора про те, що система ППО Москви спрацювала задовільно, але є над чим працювати.
Він мав на увазі, що система спрацювала ефективно, але є простір для підвищення цієї ефективності,
– пробурмотів Пєсков.
Окрім цього, він додав, що Кремль хотів би побачити "бодай якесь засудження атаки БПЛА на Москву" на Заході, але цього не було.
Воєнний стан на окупованих Росією територіях: що відомо
- Раніше Владімір Путін запровадив воєнний стан у так званих "ДНР" та "ЛНР", а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
- За указом диктатора, окупанти також обмежили в'їзд до окупованого Севастополя. Крім того, "місцева влада" повинна створити у місті "оперативні штаби".
- До речі, у декількох регіонах Росії запровадили "рівень базової готовності".
- Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що під приводом оголошення про "воєнний стан" окупанти продовжують штучну зміну складу населення на українських землях. Він зазначив, що до оголошення указів Путіна "воєнний стан" у Росії уже по суті був і без того.
- За словами Фейгіна, "воєнний стан" ввели не лише у чотирьох окупованих українських областях, а й у низці російських областей, де запровадили елементи "воєнного стану" й надали додаткові повноваження губернаторам на створення штабів, забезпечення безпеки тощо. Все це схоже на репетиції "воєнного стану" на всій території Росії – не лише у "прикордонних районах" та в "зоні окупації".
- В Офісі Президента кажуть, що так зване введення Росією "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях є "псевдолегалізацією мародерства та розграбування майна українців".