Несколько неизвестных БПЛА атаковали столицу России и, по словам очевидцев, врезались в многоквартирные дома на юго-западе города. Несмотря на то, что дроны попали, по меньшей мере, в одну квартиру, Путин заявил, что российская ПВО сработала в штатном режиме.

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Как Путин отреагировал на атаку дронами

Диктатор заявил, что у российской ПВО "есть над чем работать", однако сразу отметил, что трудно защитить всю Москву, "огромный европейский мегаполис".

В общем, понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию в России,

– цинично заявил Путин.

Впоследствии он начал грезить о том, что Украина "провоцирует на ответные действия". Не забыл упомянуть и о "нацистской хунте" в Киеве и заявил, что граждане Украины никакого права слова и голоса не имеют, ведь здесь развязан "тотальный террор против гражданского населения".

Не обошел вниманием бункерный диктатор и Запорожскую АЭС, на которую Россия уже не первый месяц стягивает оружие. Путин заявил, что именно Украина якобы пытается "дестабилизировать ситуацию" там и использовать какие-то "грязные устройства".

Напомним, что Михаил Подоляк сообщил, что Украина никак к атаке БпЛА на Россию не причастна, хотя и наблюдает за ней с большим удовольствием.

В эту же ночь россияне выпустили на Киев десятки дронов