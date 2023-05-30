Несколько неизвестных БПЛА атаковали столицу России и, по словам очевидцев, врезались в многоквартирные дома на юго-западе города. Несмотря на то, что дроны попали, по меньшей мере, в одну квартиру, Путин заявил, что российская ПВО сработала в штатном режиме.
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Как Путин отреагировал на атаку дронами
Диктатор заявил, что у российской ПВО "есть над чем работать", однако сразу отметил, что трудно защитить всю Москву, "огромный европейский мегаполис".
В общем, понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы и мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки вызвать ответную реакцию в России,
– цинично заявил Путин.
Впоследствии он начал грезить о том, что Украина "провоцирует на ответные действия". Не забыл упомянуть и о "нацистской хунте" в Киеве и заявил, что граждане Украины никакого права слова и голоса не имеют, ведь здесь развязан "тотальный террор против гражданского населения".
Не обошел вниманием бункерный диктатор и Запорожскую АЭС, на которую Россия уже не первый месяц стягивает оружие. Путин заявил, что именно Украина якобы пытается "дестабилизировать ситуацию" там и использовать какие-то "грязные устройства".
Напомним, что Михаил Подоляк сообщил, что Украина никак к атаке БпЛА на Россию не причастна, хотя и наблюдает за ней с большим удовольствием.
В эту же ночь россияне выпустили на Киев десятки дронов
- В ночь на 30 мая оккупанты уже в 17-й раз за май обстреляли столицу Украины. В результате обстрела пострадали 13 человек. Также погибла одна 33-летняя женщина, жившая в многоэтажке и вышедшая на балкон, чтобы наблюдать за работой ПВО.
- Из-за обстрела загорелся дом в Голосеевском районе. 9-летнему мальчику Саше удалось выбраться из поврежденной квартиры через дыру в стене. В ночь на 30 мая он проснулся от взрывов и обнаружил, что его дом разрушен.
- Пострадало здание и в Дарницком районе – там обломок "Шахеда" упал в частном секторе. Один из домов сгорел дотла. К счастью, там никто не жил – владелица умерла несколько лет назад.