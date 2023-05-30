Ночью из поврежденного дома удалось эвакуировать 20 человек. Однако из-за атаки российских дронов и ракет один человек погиб, а еще 13 пострадали.

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Как мальчику удалось спастись

Саша, живущий в многоэтажке в Голосеевском районе, проснулся ночью от взрывов. В его дом попал обломок вражеского дрона, и выбираться пришлось через пробитую стену.

"Через офис выбрались. Там была такая выбитая стена на лестницу. Я спал, и там такой взрыв был. Потому что это на 22-м этаже",

– рассказал Саша.

Мэр Киева Виталий Кличко наведался в поврежденное здание и пообещал мальчику, что вскоре все восстановят, чтобы он мог как можно скорее вернуться домой. Он заявил, что комиссия уже осматривает степень повреждений.

Последствия обстрела многоэтажки / Фото с телеграмма Виталия Кличко

В заключение Кличко подчеркнул, что сейчас вероятность российских атак очень высока, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", – заявил Кличко.

Что известно о ночной атаке России на Киев