Ночью из поврежденного дома удалось эвакуировать 20 человек. Однако из-за атаки российских дронов и ракет один человек погиб, а еще 13 пострадали.
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Как мальчику удалось спастись
Саша, живущий в многоэтажке в Голосеевском районе, проснулся ночью от взрывов. В его дом попал обломок вражеского дрона, и выбираться пришлось через пробитую стену.
"Через офис выбрались. Там была такая выбитая стена на лестницу. Я спал, и там такой взрыв был. Потому что это на 22-м этаже",
– рассказал Саша.
Мэр Киева Виталий Кличко наведался в поврежденное здание и пообещал мальчику, что вскоре все восстановят, чтобы он мог как можно скорее вернуться домой. Он заявил, что комиссия уже осматривает степень повреждений.
Последствия обстрела многоэтажки / Фото с телеграмма Виталия Кличко
В заключение Кличко подчеркнул, что сейчас вероятность российских атак очень высока, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
"И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", – заявил Кличко.
Что известно о ночной атаке России на Киев
- Андрей Крамаров, специалист по противовоздушной обороне, заявил, что враг не смог достичь своих целей ночной атакой на Киев. По его словам, Россия пытается истощить запас украинской системы ПВО.
- Во время воздушной тревоги на одном из паркингов в Киеве охранник отказался впускать людей в укрытие и говорил, что ему "плевать". Вскоре после инцидента паркинг проверила полиция.
- Летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что Россия за одну атаку выпустила по Украине едва ли не месячный запас ракет. Оккупанты возлагали серьезные надежды на атаку, однако украинская ПВО смогла сбить почти все враждебные цели.