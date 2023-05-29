Возмущенные киевляне в сети распространяют видео, как во время воздушной тревоги охранник паркинга на входе отказал людям в укрытии.

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Что известно об инциденте

Событие произошло в Шевченковском районе столицы на улице Вячеслава Липинского. Охранник заявил, что "это – не бомбоубежище", но по уговорам людей сказал, что "ему плевать".

Киевлянка подчеркнула, что рядом не было безопасных мест, поэтому люди хотели спрятаться в паркинге.

Реакция КГГА

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА заявили, что будут выяснять причины, по которым охранник не пустил людей в подземное укрытие. Однако уточнили, что нужно сначала выяснить действительно ли наличие правонарушения, и внесен ли этот подземный паркинг в перечень укрытий гражданской защиты.

Мы, конечно, отреагируем на этот случай, будем выяснять это через местную райгосадминистрацию. Мы должны проверить, входит ли этот объект в перечень укрытий, которых в городе более четырех тысяч. Людей должны были пустить к укрытию во время воздушной тревоги,

– сказали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

В ведомстве объяснили, что не все подвалы и паркинги в городе являются официальными объектами гражданской защиты. В частности, с начала мая зафиксировано 10 случаев неправомерных жалоб киевлян, когда объекты не являются укрытиями, но жители города на них жаловались.

Полиция проверила, предназначен ли этот паркинг для укрытия

Полиция сообщила журналистам, что на место проверки выезжали правоохранительные органы. Оказалось, что паркинг действительно не предназначен для укрытия во время воздушной тревоги.

Это обычная парковка и от ракет или других подобных опасностей не спасет людей. У входа на паркинг размещена распечатка, на которой указано, где находится ближайшее надежное укрытие,

– заявили в полиции.

Там сказали, что записавшие видео девушки подходили к охраннику паркинга уже после окончания воздушной тревоги, что зафиксировано на камерах видеонаблюдения.