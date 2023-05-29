Обурені кияни в мережі поширюють відео, як під час повітряної тривоги охоронець паркінгу на вході відмовив людям в укритті.

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Що відомо про інцидент

Подія трапилася у Шевченківському районі столиці на вулиці В'ячеслава Липинського. Охоронець заявив, що "це – не бомбосховище", та на вмовляння людей сказав, що "йому начхати".

Киянка наголосила, що поруч не було безпечних місць, а тому люди хотіли заховатися у паркінгу.

Реакція КМДА

В Департаменті муніципальної безпеки КМДА заявили, що будуть з'ясовувати причини, з яких охоронець не пустив людей до підземного укриття. Проте уточнили, що треба спершу з'ясувати чи дійсно є наявність правопорушення, і чи внесений цей підземний паркінг до переліку укриттів цивільного захисту.

Ми звісно відреагуємо на цей випадок, будемо з'ясовувати це через місцеву райдержадміністрацію. Ми маємо перевірити, чи входить цей об'єкт до переліку укриттів, яких у місті понад чотири тисячі. Людей мали пустити до укриття під час повітряної тривоги,

– сказали Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

У відомстві пояснили, що не всі підвали й паркінги у місті є офіційними об'єктами цивільного захисту. Зокрема від початку травня зафіксовано 10 випадків неправомірних скарг киян, коли об'єкти не є укриттями, але жителі міста на них жалілися.

Поліція перевірила, чи призначений цей паркінг для укриття

Поліція повідомила журналістам, що на місце для перевірки виїжджали правоохоронні органи. Виявилось, що паркінг справді не призначений для укриття під час повітряної тривоги.

Це звичайний паркувальний майданчик та від ракет або інших подібних небезпек не врятує людей. Біля входу на паркінг розміщено роздруківку, на якій вказано, де знаходиться найближче надійне укриття,

– заявили у поліції.

Там сказали, що дівчата, які записали відео, підходили до охоронця паркінгу вже після закінчення повітряної тривоги, що зафіксовано на камерах відеоспостереження.