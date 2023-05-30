Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, враг не смог добиться своих целей.

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На что надеялся враг

Андрей Крамаров объяснил, что оккупанты пытаются истощить запасы украинской системы ПВО.

Ракеты "Искандер" были направлены не только на пусковые установки комплексов Patriot – ими россияне пытались ударить по правительственному кварталу,

– подчеркнул он.

Россияне были убеждены, что украинские силы будут использовать для сбивания враждебных целей ракеты MIM-104, стоимость которых составляет около 4 миллионов долларов в то время, когда другие ракеты стоят от 1 до 1,5 миллиона долларов и которых в кассете 4.

"Командование Воздушных сил и все наше войско научилось максимально экономно использовать эффективные западные боеприпасы из-за их нехватки", – убежден военный эксперт.

К тому же, сейчас у Украины есть система реального оповещения от Израиля. Кроме того, украинские защитники могут пользоваться израильской системой распределения целей, управления системы ПВО разных типов, определения задач и мест дислокации мобильных групп, что значительно облегчает работу.

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Как справляется ПВО Украины с вражескими атаками

Андрей Крамаров сообщил, что в Украине есть также системы NASAMS, IRIS-T, которые позволяют не только определять саму цель, ее размер, а сразу помогают определять тип цели.

Также по Shahed и крылатым ракетам работает наша авиация, взаимодействующая с зенитно-ракетными войсками.

Эффективность по баллистике – 100%, по Shahed и крылатым ракетам – эффективность достигает выше 90%, однако, к сожалению, все равно этого недостаточно,

– подчеркнул он.

Враг хочет поражать военные аэродромы. Впрочем, украинцы будут и дальше противостоять врагу. Известно, что в ближайшее время состоится поставка еще одной батареи для IRIS-T и NASAMS.

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