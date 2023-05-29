Враги готовятся атаковать не только "Шахедами". Они собираются атаковать всем своим потенциалом. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Она предупредила, что расслабляться еще не время. Может быть комбинирована атака с применением ракет морского базирования и "Шахедов".

Может ли Россия запускать больше дронов

Во время массированной атаки россияне запустили 59 дронов-камикадзе. Однако Гуменюк отметила, не следует думать, что это предел, за который оккупанты не могут перейти. Дело в том, что россияне получили дополнительную поддержку из Ирана, эти партии уже доставлены во вражеские пункты запуска.

Вероятно использование чисто "шахедных" атак и смешанных атак с ракетами,

– предупредила Гуменюк.

Ночная атака по Украине: коротко