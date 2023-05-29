Враги готовятся атаковать не только "Шахедами". Они собираются атаковать всем своим потенциалом. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Она предупредила, что расслабляться еще не время. Может быть комбинирована атака с применением ракет морского базирования и "Шахедов".
Может ли Россия запускать больше дронов
Во время массированной атаки россияне запустили 59 дронов-камикадзе. Однако Гуменюк отметила, не следует думать, что это предел, за который оккупанты не могут перейти. Дело в том, что россияне получили дополнительную поддержку из Ирана, эти партии уже доставлены во вражеские пункты запуска.
Вероятно использование чисто "шахедных" атак и смешанных атак с ракетами,
– предупредила Гуменюк.
Ночная атака по Украине: коротко
- Ночью против 29 мая враг совершил атаку на Украину. с помощью дронов и ракет.
- Украинская ПВО обнаружила и уничтожила более 40 воздушных целей, включая дроны и крылатые ракеты.
- Только через 6 часов после ночной атаки, страна-агрессор вновь нанесла ракетный удар по Киеву.