В эфире национального телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что после массированной атаки 29 мая нужно быть готовыми, что россияне на этом не успокоятся и не остановятся. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россия устроила комбинированную атаку ночью и повторный удар днем: главное о терроре 29 мая

Оккупанты нарастили количество ракетоносителей в Черном море

Наталья Гуменюк рассказала, что по состоянию на вечер 29 мая оккупанты вывели в Черное море 4 ракетоносителя.

Мы наблюдаем потенциал наращивания ракетоносителей в Черном море. Если в течение дня они держались на количестве 3, то к вечеру уже 4 ракетоносителя: 2 надводных и 2 подводных,

– сообщила Гуменюк.

По ее мнению, это может быть дополнительная подготовка к ночным атакам, ведь враг любит атаковать ночью. Гуменюк отметила, что это не только из-за попыток обойти ПВО, пользуясь темной порой, но и чтобы дополнительно истощать человеческий потенциал: как сотрудников противовоздушной обороны, так и гражданских людей. Потому что люди без сна – это одна из самых трудных пыток.

Обновленная информация! В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты завели один из надводных носителей в пункт базирования. По состоянию на 21:00 29 мая в море находятся 3 ракетоносителя: 1 надводный и 2 подводных. Общий залп – до 16 ракет. В ведомстве подчеркнули, что уровень ракетной опасности остается очень высоким.

Следующая атака врага также может быть комбинированной

Представитель ОК "Юг" заявила, что по всей вероятности оккупанты готовятся к новой атаке по стране. И следующая атака по Украине снова может быть комбинированной.

Гуменюк напомнила, что ночью 29 мая россияне атаковали Украину ракетами воздушного базирования и "Шахедами", не используя морские ракетоносители. То есть, на этот раз может быть несколько измененная тактика: морские ракетоносители и "Шахеды".

Враг готовится атаковать всем потенциалом, который еще имеет и это надо осознавать. Расслабляться еще не время – надо знать и понимать, какие угрозы могут быть… Вполне вероятно, что может быть применена комбинированная атака с применением ракет морского базирования и "Шахедов",

– сказала она.

По словам Гуменюк, риск массированных атак по Украине сейчас очень высок: как "Шахедных", так и ракетно-"Шахедных", поскольку россияне получили партию помощи из Ирана.