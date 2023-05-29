Вороги готуються атакувати не тільки "Шахедами". Вони збираються атакувати всім своїм потенціалом. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
До теми Вночі може бути комбінована атака, – ОК "Південь" про підступність і додаткову підготовку ворога
Вона попередила, що розслаблятись ще не час. Може бути комбінована атака із застосуванням ракет морського базування і "Шахедів".
Чи може Росія запускати більше дронів
Під час наймасованішої атаки росіяни запустили 59 дронів-камікадзе. Однак Гуменюк зазначила, не слід думати, що це межа, за яку окупанти не можуть перейти. Річ у тім, що росіяни отримали додаткову підтримку з Ірану, ці партії вже доставлено у ворожі пункти запуску.
Ймовірне використання суто "шахедних" атак та змішаних атак з ракетами,
– попередила Гуменюк.
Нічна атака по Україні: коротко
- Вночі проти 29 травня ворог здійснив атаку на Україну за допомогою дронів та ракет.
- Українська ППО виявила та знищила понад 40 повітряних цілей, включаючи дрони і крилаті ракети.
- Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву.