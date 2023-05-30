Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, фахівець з протиповітряної оборони Андрій Крамаров. За його словами, ворог не зміг досягнути своїх цілей.

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На що сподівався ворог

Андрій Крамаров пояснив, що окупанти намагаються виснажити запаси української системи ППО.

Ракети "Іскандер" були спрямовані не лише на пускові установки комплексів Patriot – ними росіяни намагалися вдарити по урядовому кварталу,

– наголосив він.

Росіяни були переконані, що українські сили будуть використовувати для збиття ворожих цілей ракети MIM-104, вартість яких сягає близько 4 мільйонів доларів у той час, коли інші ракети коштують від 1 до 1,5 мільйона доларів і яких у касеті 4.

"Командування Повітряних сил та все наше військо навчилося максимально заощадливо використовувати ефективні західні боєприпаси через їхній брак", – переконаний військовий експерт.

До того ж наразі в України є система реального сповіщення від Ізраїля. Окрім цього, українські захисники мають змогу користуватися ізраїльською системою розподілу цілей, управління системи ППО різних типів, визначення задач та місць дислокації мобільних груп, що значно полегшує роботу.

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Як справляється ППО України із ворожими атаками

Андрій Крамаров повідомив, що наразі в України є також системи NASAMS, IRIS-T, які дозволяють не лише визначати саму ціль, її розмір, а одразу допомагають визначати тип цілі.

Також по Shahed і крилатих ракетах працює наша авіація, яка взаємодіє із зенітно-ракетними військами.

Ефективність по балістиці – 100%, по Shahed і крилатих ракетах – ефективність сягає вище 90%, проте, на жаль, все одно цього недостатньо,

– наголосив він.

Наразі ворог хоче вражати військові аеродроми. Втім, українці будуть і надалі протистояти ворогу. Наразі відомо, що найближчим часом відбудеться постачання ще одної батареї для IRIS-T та NASAMS.

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