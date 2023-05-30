Вночі з пошкодженого будинку вдалося евакуювати 20 людей. Проте через атаку російських дронів та ракет одна людина загинула, а ще 13 постраждали.

Читайте також "Як ми взагалі вижили там": розмова діток з будинку, який загорівся через падіння уламків

Як хлопчикові вдалося врятуватися

Сашко, що живе в багатоповерхівці в Голосіївському районі, прокинувся вночі від вибухів. У його будинок влучив уламок ворожого дрона, і вибиратися довелося через пробиту стіну.

"Через офіс вибралися. Там була така вибита стіна на сходи. Я спав, і там такий вибух був. Бо це на 22-му поверсі",

– розповів Сашко.

Мер Києва Віталій Кличко навідався до пошкодженої будівлі і пообіцяв хлопчикові, що незабаром усе відновлять, щоб він міг якомога швидше повернутися додому. Він заявив, що комісія вже оглядає ступінь пошкоджень.

Наслідки обстрілу багатоповерхівки / Фото з телеграму Віталія Кличка

Насамкінець Кличко наголосив, що наразі імовірність російських атак дуже висока, тому не варто нехтувати власною безпекою.

"І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", – заявив Кличко.

Що відомо про нічну атаку Росії на Київ