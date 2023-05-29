Окупанти атакують мирних мешканців в українських містах. Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Наймасованіша атака дронами, у Дніпрі зросла кількість жертв: хронологія 459 дня війни