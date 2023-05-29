Окупанти атакують мирних мешканців в українських містах. Яка ситуація на полі бою та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Важливо Наймасованіша атака дронами, у Дніпрі зросла кількість жертв: хронологія 459 дня війни

5:00 У Києві та інших регіонах України оголосили про відбій повітряної тривоги. У КМВА написали, що це була 15 повітряна атака з початку травня: "Цієї ночі знов були дрони, а також і крилаті ракети. Силами ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!"

3:58 Звуки вибухів чули мешканців Львівської та Хмельницької областей. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що "на Львівщині працює ППО". У Хмельницькій ОВА повідомили, що в області пролунали звуки вибухів та закликали не знімати роботу ППО та перебувати в укриттях.

2:48 Росія атакувала Київ спершу іранськими дронами-камікадзе "Шахед", а потім і крилатими ракетами. Мер Віталій Кличко повідомив, що чутно вибухи та є збиття. Зокрема, вибухи було чутно у: Голосіївському районі столиці, всі служби їхали на місце;

Подільському районі – попередньо, внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. Уламки пошкодили дах одноповерхового приватного будинку – пожежі та постраждалих немає;

Святошинському районі – попередньо, зафіксовано падіння уламків, без постраждалих та серйозних руйнувань. Складна ніч для столиці, але, завдяки професійності наших захисників, унаслідок повітряної атаки варварів у Києві не сталося уражень та руйнувань інфраструктурних та інших обʼєктів, багатоквартирних житлових будинків. Немає постраждалих та загиблих. Орки біснуються, ми – стоїмо!

– підсумував Кличко.

1:43 В Одеській області пролунали звуки вибухів. Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук написав, що в регіоні працює ППО.

1:38 У Вінницькій області пролунали вибухи. Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що регіон атакували дронами. В області працювала ППО. Також про роботу протиповітряної оборони повідомили у Київській та Одеській області.