Про нові воєнні злочини агресора, боротьбу українців на фронті, у тилу та міжнародній арені, головні новини за 28 травня розповідає 24 Канал.

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06:10 У Генштабі ЗСУ повідомили: цієї доби ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні.

Вчора окупанти завдали 3 ракетних, 2 з яких ЗКР С-300 по Краматорську, та 13 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей.Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його ЗРК.

Знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

05.45 Відбій у Вінницькій області. "Тривога триває ще у 5 областях на захід від Києва, самій столиці та області.

05:30 Відбій у Рівненській області та на Волині. Моніторингові групи пишуть, що на Житомирщині люди чують вибухи, працює ППО.

04:40 У Кіровоградській, Полтавській та Черкаській області відбій тривоги. Водночас мер Києва повідомив: "У Голосіївському районі локалізують пожежу на площі 700 метрів квадратних. Руйнування будівельних конструкцій – на загальній площі 1000 "квадратів". Рятувальники працюють із залученням найновіших засобів і технологій".

04:00 Повітряна тривога триває у більшості областей. Про загрозу з повітря повідомляють у Києві та на Заході країни

03:11 Тривога на Тернопільщині та Івано-Франківщині.

02:50 Кличко актуалізував дані щодо Солом'янського району столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА госпіталізували жінку 35 років. Також загинув 41-річний чоловік.

02:39 Кличко зазначив, що Сили ППО знищили вже понад 20 БпЛА, що рухалися на Київ. Однак, на столицю йде нова хвиля дронів.

02:36 У КМВА зазначили, що в Голосіївському районі зафіксували падіння уламків на територію АЗС. Попередньо, постраждали троє людей, одна особа загинула.

02:30 Віталій Кличко повідомив про вибухи в Солом'янському районі. Служби прямують на місце. У Святошинському районі працює ППО. У Печерському районі пожежа на даху 9-поверхового будинку внаслідок падіння уламків БпЛА. Всі служби прямують на місце.

02:26 У КМВА повідомили, що у Печерському районі, за попередньою інформацією, через потрапляння уламків загорівся дах будинку.

02:07 у КМВА повідомили, що у Києві працює ППО.

02:06 ЗМІ повідомляють, що у Києві лунають вибухи.

02:01 ЗМІ повідомляють про вибухи на Житомирщині. Тим часом відбій оголосили на Миколаївщині.

01:56 ЗМІ повідомляють, про вибухи у Сумській області.

01:35 сирени виють також на Рівненщині та Хмельниччині. Тим часом на Херсонщині вже відбій повітряної тривоги. Згодом тривогу оголосили на Волині, пізніше на Харківщині.

01:15 Тривога в Полтавської області. Monitor повідомляє, що БпЛА фіксують на Київщині / Житомирщині; Черкащині / Полтавщині; Вінниччині.

01:13 Тривога на Черкащині та Вінниччині.

01:12 ЗМІ повідомляють, що у Києві та Київській області лунають гучні вибухи.

01:10 У КМВА зазначили, що підступах до Києва працює ППО.

01:04 У WP спрогнозували сезон активних боїв на Півдні. Зазначили, що вже сприятливі погодні умови для контрнаступу.

00:44 Сирени на Дніпропетровщині та Київщині.

00:29 Напередодні голова СБУ Василь Малюк розповів, як окупанти вербують українців. Зазначив, що ворог працює комплексно. Росіяни використовують вразливих людей. Зокрема тих, у кого так звана "ватна підсвідомість".

00:21 За наявними даними, БпЛА літають над Чернігівщиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною.

00:09 У Миколаївській та Херсонській області оголосили повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин "почервоніла" і Кіровоградська. Пізніше – Чернігівська область.