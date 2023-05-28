Про нові воєнні злочини агресора, боротьбу українців на фронті, у тилу та міжнародній арені, головні новини за 28 травня розповідає 24 Канал.

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