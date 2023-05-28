О новых военных преступлениях агрессора, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене, главных новостях за 28 мая рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Крым, Буданов и украинский Белгород: чего Путин не увидел на "карте без Украины"