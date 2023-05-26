Расследование проводит ДБР. Все, что известно о ДТП в Киеве, в результате которого погиб нацгвардеец, рассказывает 24 Канал.

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Судья сбил нацгвардейца на блокпосту

Ужасное ДТП произошло около полуночи на блокпоста в Киеве. Судья насмерть сбил нацгвардейца.

Судья сбил нацгвардейца / Коллаж 24 Канала

Эту информацию в комментарии 24 Каналу подтвердили в ДБР. Следователи уже проводят расследование.

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием председателя райсуда Киевской области, которое произошло на одном из блокпостов в городе Киеве,

– отметила пресс-секретарь ДБР Ольга Чиканова.

По предварительной информации, судья был за рулем автомобиля марки Lexus, двигался по Берестейскому проспекту и совершил наезд на 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Смертельное ДТП в Киеве / Фото ДБР

ДТП произошло во время комендантского часа

Советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона рассказала, что смертельное ДТП произошло на одном из въездов в Киев, в том числе выезде на проспект Победы.

Чтобы установить все обстоятельства, уже проводятся ряд соответствующих экспертиз. Интересно, что авария произошла во время комендантского часа. Сапьян предположила, вероятно, "Лексус" двигался на достаточно высокой скорости.

Что известно о судье

Заметим, что в ДБР не назвали имя и фамилию судьи. Однако СМИ писали, что, вероятно, речь идет о главе Макаровского райсуда – Алексея Тандыра.

Впоследствии в Макаровском райсуде Киевскую область отреагировали. В частности отметили, что не знают всех подробностей. Однако, отметили, что речь идет о событии "произошедшего сегодня ночью при участии председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра".



Алексей Тандыр / Фото Судебной власти Украины

Виновник ДТП, вероятно, был пьяный и летел на высокой скорости

После ДТП в сети писали, что судья был под хмельком. Його задержали и доставили на осмотр с целью выявления состояния опьянения.

Кстати, в автомобиле обнаружили бутылку от алкоголя. Это в эфире национального телемарафона подтвердила советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян.

Заметим, что видео, обнародованное СМИ, хорошо видно повреждение машины. Также на кадрах можно увидеть бутылку из-под спиртного – она валяется прямо-таки в салоне авто.

В автомобиле судьи нашли бутылку от алкоголя: смотрите видео

Обратите внимание! Анонимный источник 24 Канала, который был свидетелем событий, отметил, что водитель "Лексуса" двигался очень быстро. Он даже не пытался замедлить скорость, чтобы избежать рокового столкновения с нацгвардейцем.

Судья отказался от отбора биологических образцов

Татьяна Сапьян отметила, что судья отказывается от отбора биологических образцов для проверки, был ли он в состоянии алкогольного или любого другого наркотического опьянения.

Также представитель ДБР отметила, что судья имеет правовое и юридическое образование, занимает высокую должность и поэтому пытается себя защитить.

Следствие работает в направлении принудительного отбора биологических образцов, в частности ожидает решения судьи. Сапьяна, что ДТП будет под особым контролем ДБР, поскольку именно бюро занимается делами, связанными с судьями, правоохранителями и военнослужащими.

Как председатель суда пытается оправдываться

Источники 24 Канала сообщили, что после того, как судья узнал, что нацгвардиец погиб, начал говорить, что якобы это не он был за рулем.

Даже после наезда водитель не смог сразу затормозить и некоторое время тянул тело погибшего за машиной. Весь асфальт был в крови.

Затем из автомобиля вышел судья и сказал: "Чтобы был жив". Когда услышал, что нацгвардеец мертв, то сказал, что за рулем был не он, а его сбежавший в кусты водитель,

– рассказал наш собеседник.

Судья отказался проходить тест на алкогольное опьянение и теперь буду делать это в принудительном порядке в зале суда.

Судья делает попытки избежать теста на алкоголь в крови. А он был очень пьян. А потом появится справка, что больное сердце у него или был приступ инсульта. То ответственности не будет,

– добавил анонимный источник.

Что известно о погибшем нацгвардейце

Пресофицер воинской части 3030 национальной гвардии Украины Владимир Черняк эксклюзивно рассказал 24 Канала, что погибший последние 2 года служил по контракту. В ту ночь он выполнял свои обязанности и устанавливал на трассе заградительные конусы и ежи.

После начала комендантского часа наш военнослужащий устанавливал инженерные изгороди, необходимые для ограничения скорости автомобилей, чтобы можно было проводить фильтрационные мероприятия. Когда он завершил это делать и возвращался на рабочее место, в него влетел "Лексус",

– отметил пресс-офицер.

Владимир Черняк рассказал, что у погибшего остались трое детей и жена. Его отец и брат сейчас на фронте защищают Украину от российского агрессора.

Он был хорошим отцом и мужем. Примерно выполнял свои обязанности и нес службу вплоть до момента трагедии,

– подытожил Черняк.

Какая ответственность угрожает судье

Представитель ДБР отметила, что пока не известно, когда именно состоится суд по избранию задержанной меры пресечения, поскольку следователи работают над тем, чтобы "допросить всех возможных свидетелей на месте ДТП, а также других участников, находившихся на блокпосте". Следователи также должны отобрать биологические образцы на месте аварии.

Обратите внимание! Досудебное расследование было начато по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения" (части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

После того, как все экспертизы будут проведены, судьи объявят подозрение. Далее – избрание меры пресечения. После завершения досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

Между тем Офисе генпрокурора рассказали, что уже решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Добавим, что в Макаровском райсуде Киевской области заявили, что не оправдывают действия своего судьи. Напротив – призывали к "полному и беспристрастному" расследованию происшествия и пообещали содействовать следствию.