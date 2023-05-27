Высший совет правосудия на заседании 27 мая дал согласие на содержание судьи под стражей. Его подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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Прокуратура просит для Тандыра содержания в СИЗО без возможности залога

ВСП удовлетворил представление заместителя генпрокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей Алексея Тандыра. Соответствующее решение было поддержано всеми 14 членами Высшего совета правосудия.

В связи с этим, Киевской городской прокуратурой на рассмотрение в Печерский районный суд города Киева будет безотлагательно направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога,

– сообщили в прокуратуре.

В эфире национального телемарафона советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян отметила, что судьи знают право и умеют манипулировать всеми юридическими тонкостями. Следствие и прокуратура делают все, чтобы подозреваемый понес ответственность за содеянное. Поэтому сейчас все происходит достаточно быстро. В частности, решение ВСП.

"Это очень важно, потому что без этого решения невозможно было бы избрать меру пресечения. Также, насколько мне известно, принято решение об отстранении его от занимаемой должности. Я напомню, что он возглавлял один из районных судов Киевщины", – отметила Сапьян.

По ее словам, сейчас готовится или уже проходит заседание в Печерском районном суде, где Тандыру будут избирать меру пресечения. Ее могут выбрать еще до завершения сегодняшнего дня, то есть 27 мая.

Обратите внимание! В фонде Dejure сообщили, что в свое время подозреваемый помог избежать наказания судье Киево-Святошинского районного суда Дмитрию Усатову, который в январе 2018 года также совершил пьяное ДТП, в результате которого водитель другого автомобиля получил серьезные травмы позвоночника. Тандыр закрыл дело за якобы отсутствием состава административного нарушения. Активисты обращались с жалобами в Высший совет правосудия, однако эти обращения никто не рассмотрел.

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Тандыр пытался затянуть сдачу анализов

Также Сапьян рассказала о состоянии экспертизы биологических образцов, изъятых у судьи после аварии.

Вчера стало известно о принудительном заборе биологических образцов у судьи на наличие алкоголя в крови. Следствие уже ожидает результатов анализов. Насколько мне известно, на это потребуется время для лаборатории 5 – 7 дней. Впрочем, подозреваемый вчера максимально пытался затянуть момент забора этих образцов. Мы прекрасно понимаем, почему он хотел затянуть этот процесс,

– подчеркнула советница по коммуникациям ГБР.

Она добавила, что сторона обвинения, прокуратура и следствие ГБР оперативно отреагировали на это и поняли, что Тандыр добровольно этого не сделает. Поэтому они получили решение суда, разрешившее принудительно взять эти анализы.

"Это уже произошло. Здесь уже после принудительного забора и решения суда никуда не денешься", – подчеркнула Сапьян.

По ее словам, в автомобиле подозреваемого обнаружили бутылки с недопитым алкоголем. Их также забрали на экспертизу, ведь они являются возможными доказательствами в уголовном производстве. Тандыру может грозить 10 лет в тюрьме.

"Хочу заметить еще раз, что следствие с особым вниманием отслеживает все моменты. Сейчас допрошены уже три свидетеля. Это непосредственно нацгвардейцы и полицейские, которые были на месте происшествия. Но если свидетелей появится больше, мы понимаем, что процесс будет длительным и непростым, сразу говорю. Потому что у нас есть подозреваемый судья, судья уже имеет адвокатов, а они максимально будут делать все для того, чтобы отбелить его репутацию или затянуть процесс", – объяснила спикер.

Она подытожила, что в настоящее время у следствия есть 2 месяца. Если для расследования потребуется больше времени, то об этом будут просить у судей.

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