После того, как судья узнал, что нацгвардиец погиб, он начал говорить, что якобы не был за рулем. Мол, ДТП совершил водитель, сбежавший в кусты.

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У судьи принудительно отберут биологические образцы

Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительный отбор биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии.

Правоохранители задержали судью с признаками опьянения на месте ДТП. Однако он отказался от освидетельствования содержания алкоголя и наркотиков. Поэтому заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры подготовил ходатайство в суд о принудительном отборе образцов у виновника аварии.

Правоохранители начали расследование по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека. В настоящее время они устанавливают механизм и причины ДТП. Досудебное расследование осуществляют следователи ДБР.

Обратите внимание! За совершение смертельного ДТП судье грозит до 10 лет тюрьмы.

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