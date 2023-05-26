Після того, як суддя дізнався, що нацгвардієць загинув, він почав казати, що нібито не був за кермом. Мовляв, ДТП скоїв водій, який втік у кущі.
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У судді примусово відберуть біологічні зразки
Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусовий відбір біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.
Правоохоронці затримали суддю, що мав ознаки сп'яніння, на місці ДТП. Однак він відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків. Тому заступник керівника Київської міської прокуратури підготував клопотання до суду щодо примусового відібрання зразків у винуватця аварії.
Правоохоронці розпочали розслідування за статтею Кримінального кодексу про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. Наразі вони встановлюють механізм та причини ДТП. Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.
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Коротко про смертельну аварію за участі судді
- Близько 23:55 25 травня 2023 року водій Lexus, рухаючись проспектом Берестейському у Києві, на смерть збив нацгвардійця на блокпосту.
- За кермом автомобіля перебував голова одного з районних судів Київської області. Найімовірніше, мовиться про голову Макарівського райсуду – Олексія Тандира.
- У Макарівському райсуді Київської області заявили, що не виправдовують дій свого судді. Ба більше, там закликали до "повного та неупередженого" розслідування події та пообіцяли сприяти слідству.
- Анонімне джерело 24 Каналу, яке було свідком подій, зазначило, що водій Lexus рухався дуже швидко і не намагався уповільнитися, щоб уникнути фатального зіткнення з військовослужбовцем.
- Навіть після ДТП водій не зміг одразу загальмувати й певний час ще тягнув тіло загиблого за своєю автівкою. Весь асфальт був у крові.
- Пресофіцер військової частини 3030 Національної гвардії України Володимир Черняк розповів, що тієї рокової ночі загиблий виконував свої обов'язки та встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки, які потрібні для обмеження швидкості авто. Коли він завершив це робити та повертався на робоче місце, в нього влетів позашляховик судді.