На обнародованных кадрах можно увидеть судью Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, передает 24 Канал.

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Именно он подозревается в сбивании военного на блокпосте. На видео судья стоит на коленях и кашляет, ему дают попить воду. В соцсетях пишут, что сразу на место происшествия прибыл адвокат водителя с целью разрешить ситуацию.

А дальше начался цирк – судье вызвали скорую, потому что ему вроде бы стало плохо, да и вообще "за рулем был не он, а водитель, который коварно сбежал". В то же время от проведения осмотра на состояние опьянения на месте и в учреждении здравоохранения судья отказался.

Любопытно! В Макаровском райсуде Киевской области заявили, что не оправдывают действий своего судьи, совершившего ДТП. Напротив – они призывали к "полному и беспристрастному" расследованию происшествия и пообещали содействовать следствию.

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