На оприлюднених кадрах можна побачити суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, передає 24 Канал.

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Саме він є підозрюваним у збитті військового на блокпосту. На відео суддя стоїть на колінах і кашляє, йому дають попити воду. У соцмережах пишуть, що відразу на місце події прибув адвокат керманича з метою вирішити ситуацію.

А далі почався цирк – судді викликали швидку, бо йому начебто стало погано, та й взагалі "за кермом був не він, а водій, який підступно втік". Водночас від проведення огляду на стан сп'яніння на місці та в закладі охорони здоров'я суддя відмовився.

Цікаво! У Макарівському райсуді Київської області заявили, що не виправдовують дій свого судді, який скоїв ДТП. Навпаки – вони закликали до "повного та неупередженого" розслідування події і пообіцяли сприяти слідству.

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