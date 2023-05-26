На оприлюднених кадрах можна побачити суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, передає 24 Канал.
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Саме він є підозрюваним у збитті військового на блокпосту. На відео суддя стоїть на колінах і кашляє, йому дають попити воду. У соцмережах пишуть, що відразу на місце події прибув адвокат керманича з метою вирішити ситуацію.
А далі почався цирк – судді викликали швидку, бо йому начебто стало погано, та й взагалі "за кермом був не він, а водій, який підступно втік". Водночас від проведення огляду на стан сп'яніння на місці та в закладі охорони здоров'я суддя відмовився.
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Що відомо про збиття нацгвардійця у Києві
- У ніч проти 26 травня на в'їзді в Київ з боку Житомира суддя Макарівського райсуду Київської області на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка.
- Загиблий нацгвардієць останні 2 роки служив за контрактом у їхній військовій частині. Тієї рокової ночі він виконував свої обов'язки та встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки.
- Коли суддя почув, що нацгвардієць мертвий, то сказав, що за кермом був не він, а його водій, який втік у кущі. Він також відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і тепер це робитиме у примусовому порядку у залі суду. Відомо, що слідством займатиметься ДБР.
- У загиблого залишилося троє дітей та дружина. А батько та брат – служать на фронті, захищаючи нас від ворога.