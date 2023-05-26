Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону розповіла, що нацгвардієць, який загинув унаслідок аварії, був 2001 року народження, пише 24 Канал. Смертельна аварія сталася на одному з в'їздів до Києва, зокрема виїзді на проспект Перемоги.

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Суддя відмовляється від відбору біологічних зразків

За її словами, ДБР затримало суддю. Мовиться про очільника одного з районних судів у Київській області.

Тетяна Сапьян повідомила, що суддя наразі відмовляється від відбору біологічних зразків для перевірки, чи був він у стані алкогольного, чи будь-якого іншого наркотичного сп'яніння.

Наразі слідство працює у напрямку примусового відбору таких біологічних зразків, зокрема очікує рішення судді. Сапьян наголосила, що ДТП буде під особливим контролем ДБР, оскільки саме бюро займається справами, які пов'язані із суддями, правоохоронцями та військовослужбовцями.

Представниця ДБР розповіла, якими будуть подальші процесуальні дії. За її словами, зараз проводиться ряд відповідних експертиз, щоб встановити всі обставини ДТП.

Вона розповіла, що аварія сталася під час комендантської години. Сапьян припустила, що автомобіль, ймовірно, рухався з досить високою швидкістю.

Після того, як усі експертизи будуть проведені, наступним кроком буде оголошення підозри для судді. Уже після цього відбудеться обрання запобіжного заходу для судді.

Тетяна Сапьян зазначила, що далі буде проводитися слідство. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт буде передано до суду.

Представниця ДБР прокоментувала те, що суддя відмовляється здати тест на відбір біологічних зразків. Вона зазначила, що суддя має правову та юридичну освіту, обіймає високу посаду й тому намагається себе захистити.

Що відомо про суддю, який скоїв ДТП