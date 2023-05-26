Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что нацгвардеец, погибший в результате аварии, был 2001 года рождения, пишет 24 Канал. Смертельная авария произошла на одном из въездов в Киев, в частности, выезде на проспект Победы.

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Судья отказывается от взятия биологических образцов

По ее словам, ГБР задержала судью. Речь идет о главе одного из районных судов в Киевской области.

Татьяна Сапьян сообщила, что судья отказывается от взятия биологических образцов для проверки, был ли он в состоянии алкогольного или любого другого наркотического опьянения.

Следствие работает в направлении принудительного взятия таких биологических образцов, в частности ожидает решения судьи. Сапьян подчеркнула, что ДТП будет под особым контролем ГБР, поскольку именно бюро занимается делами, связанными с судьями, правоохранителями и военнослужащими.

Представительница ГБР рассказала, какими будут дальнейшие процессуальные действия. По ее словам, сейчас проводится ряд экспертиз, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Она рассказала, что авария произошла во время комендантского часа. Сапьян предположила, что автомобиль, вероятно, двигался с достаточно высокой скоростью.

После того как все экспертизы будут проведены, следующим шагом будет оглашение подозрения судье. Уже после этого состоится избрание меры пресечения для судьи.

Татьяна Сапьян отметила, что дальше будет производиться следствие. После завершения досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд.

Представительница ГБР прокомментировала, что судья отказывается сдать тест на взятие биологических образцов. Она отметила, что судья имеет правовое и юридическое образование, занимает высокую должность и потому пытается себя защитить.

Что известно о судье, совершившем ДТП