Тандыр на блокпосте в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. Военный умер на месте, у него осталось трое детей, его отец – под Бахмутом, пишет 24 Канал.

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Что известно о решении Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия на заседании решил дать разрешение содержать под стражей судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра.

За решение проголосовали единогласно.

Высший совет правосудия решил: прошение заместителя генерального прокурора Войтенко Антона Борисовича о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича удовлетворить. Дать согласие на содержание под стражей судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича,

– говорится в решении.



Тандыра будут держать под стражей / Скриншот с видео

Следует отметить, что во время заседания:

защита судьи заявила, что якобы он от предоставления биологических образцов не отказывалась, как заявляли в Государственном бюро расследований;

прокурор добавил, что добровольно Тандыр предоставил лишь часть анализов. Результатов анализа образцов еще нет.

Сам Алексей Тандыр отрицает, что был пьян, и говорит, что не знает, откуда бутылка в его машине: "Может, это с какого-то предыдущего раза осталось". Также судья объяснил, что он не отрицает свою причастность и готов понести ответственность, если его вину докажут.

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