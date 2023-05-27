Тандир на блокпосту у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Військовий помер на місці, у нього залишилось троє дітей, його батько – під Бахмутом, пише 24 Канал.

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Що відомо про рішення Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя на засіданні вирішила надати дозвіл тримати під вартою суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира.

За рішення проголосували одноголосно.

Вища рада правосуддя вирішила: подання заступника генерального прокурора Войтенка Антона Борисовича про надання згоди на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича задовольнити. Надати згоду на утримання під вартою судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича,

– мовиться в рішенні.



Тандира триматимуть під вартою / Скриншот з відео

Варто зазначити, що під час засідання:

захист судді заявив, що нібито він від надання біологічних зразків не відмовлявся, як заявляли в Державному бюро розслідувань;

прокурор додав, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів аналізу зразків ще немає.

Сам Олексій Тандир заперечує, що був п'яний і каже, що не знає, звідки пляшка у його машині: "Може це з якогось попереднього разу залишилось". Також суддя пояснив, що він не заперечує свою причетність і готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

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