Тандиру звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Якщо його вину доведуть у суді, він може отримати до 10 років позбавлення волі.
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Прокуратура вручила підозру судді, що вчинив смертельну ДТП у Києві
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області, що напередодні вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Як наслідок, він збив військового Національної гвардії на в'їзді до столиці. Військовий від отриманих травм – загинув на місці.
Крім цього, прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя, де просить про згоду на утримання судді під вартою. Досудове розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди – ще триває.
Що відомо про смертельну аварію в Києві за участі судді
- Суддя Макарівського районного суду опівночі проти 26 травня збив 23-річного нацгвардійця на блокпості. Відомо, що Олексій Тандир їхав на своєму автомобілі Lexus проспектом Берестейським у Києві. Там і трапилась аварія.
- Згодом суддю затримали. Від проведення огляду на стан сп'яніння він відмовився. Проте Київська міська прокуратура повідомила, що суд задовольнив їхнє клопотання та надав дозвіл на примусовий відбір біологічних зразків у судді, який збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії.
- Джерела 24 Каналу, що перебували на місці під час аварії, розповіли, що Тандир, дізнавшись про загибель нацгвардійця, почав говорити, що за кермом був водій, який втік. Окрім того, за даними джерела, суддя хотів уникнути тесту на алкоголь у крові, адже він був дуже п'яний.
- У ДБР розповіли, що боєць Нацгвардії від отриманих травм помер на місці. У Вадима Бондаренка залишилось троє дітей, його батько воює під Бахмутом.