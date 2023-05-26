Тандиру звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Якщо його вину доведуть у суді, він може отримати до 10 років позбавлення волі.

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Прокуратура вручила підозру судді, що вчинив смертельну ДТП у Києві

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що правоохоронці повідомили про підозру голові Макарівського районного суду Київської області, що напередодні вчинив смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Як наслідок, він збив військового Національної гвардії на в'їзді до столиці. Військовий від отриманих травм – загинув на місці.

Крім цього, прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя, де просить про згоду на утримання судді під вартою. Досудове розслідування щодо дорожньо-транспортної пригоди – ще триває.

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