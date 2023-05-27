Відібрані зразки відправили на експертизу і найближчим часом будуть готові результати. Про це повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.
Зверніть увагу Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, раніше відмазував іншого суддю після пʼяної ДТП
Судді можуть обрати запобіжний захід
Надія Максимець також повідомила, що за клопотанням прокуратури Вища рада правосуддя 27 травня на засіданні розгляне подання щодо дозволу на тримання Олексія Тандира під вартою. Якщо ВРП визнає доводи прокурорів обґрунтованими, то це дозволить звернутися до суду щодо обрання Тандиру запобіжного заходу.
Правоохоронні органи роблять все, щоб винуватець цієї трагедії не уникнув справедливого покарання. Для когось це звучить загально, але зараз, як ніколи, справедливість має цілком реальний вимір для рідних загиблого військовослужбовця. Сподіваюсь, ми пройдемо цей екзамен,
– наголосила речниця прокуратури.
Що відомо про смертельне ДТП із суддею
- Суддя Макарівського районного суду опівночі 26 травня збив нацгвардійця на блокпості. Відомо, що Олексій Тандир їхав на своєму автомобілі Lexus проспектом Берестейським у Києві. Там і трапилась аварія.
- Джерела 24 Каналу, що перебували на місці під час аварії, розповіли, що Тандир, дізнавшись про загибель нацгвардійця, почав говорити, що за кермом був водій, який втік.
- Унаслідок аварії загинув боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко, в якого залишилось 3 дітей. Його батько зараз захищає Україну під Бахмутом.
- Офіс генпрокурора повідомив судді Тандиру про підозру, а в ДБР повідомили, що взяли підозрюваного під варту.
- У фундації Dejure відзначили, що свого часу Тандир допоміг уникнути покарання судді Києво-Святошинського районного суду Дмитру Усатову, який у січні 2018 року вчинив п'яну ДТП, унаслідок якої постраждав водій іншого авто, отримавши серйозні травми хребта. Тандир, який розглядав справу, закрив її за нібито відсутністю складу адміністративного порушення. Активісти зверталися зі скаргами до Вищої ради правосуддя, проте ці звернення ніхто не розглянув.