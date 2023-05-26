За даними фундації, чимало суддів вчиняли ДТП, але уникали відповідальності. Зокрема й суддя Києво-Святошинського районного суду Дмитро Усатов, якому колись допоміг Олексій Тандир.
Зверніть увагу Судді, який збив на смерть нацгвардійця у Києві, оголосили підозру: він під вартою
Як Тандир відмазував Усатова
У січні 2018 року поблизу Києва суддя Дмитро Усатов на авто, будучи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інше авто, яке від удару вилетіло в кювет і перекинулось. Усатов намагався покинути місце аварії у кареті "швидкої", проте місцеві жителі, які опинилися на місці події, заблокували авто. Водночас водій авто, яке постраждало унаслідок ДТП, зазнав важких травм хребта.
В Усатова забрали водійські права, проте Олексій Тандир, який розглядав справу, закрив її через термін та через нібито відсутність складу правопорушення і таким чином його колега уникнув покарання.
Фундарія Dejure, як і організація "Автомайдан" стверджують, що подавали скарги до Вищої ради правосуддя через рішення Тандира, проте їх не розглянули.
Суддя Тандир на смерть збив нацгвардійця
- Суддя Макарівського районного суду опівночі проти 26 травня збив нацгвардійця на блокпості. Відомо, що Олексій Тандир їхав на своєму автомобілі Lexus проспектом Берестейським у Києві. Там і трапилась аварія.
- Тандир відмовився проходити тест на вміст алкоголю та наркотиків у крові, однак суд задовольнив клопотання прокурорів та дозволив примусово взяти біологічні зразки для аналізу.
- Джерела 24 Каналу, що перебували на місці під час аварії, розповіли, що Тандир, дізнавшись про загибель нацгвардійця, почав говорити, що за кермом був водій, який втік.
- Унаслідок аварії загинув боєць Нацгвардії Вадим Бондаренко, в якого залишилось 3 дітей. Його батько зараз захищає Україну під Бахмутом.
- Офіс генпрокурора повідомив судді Тандиру про підозру, а в ДБР повідомили, що взяли підозрюваного під варту.