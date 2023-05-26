За даними фундації, чимало суддів вчиняли ДТП, але уникали відповідальності. Зокрема й суддя Києво-Святошинського районного суду Дмитро Усатов, якому колись допоміг Олексій Тандир.

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Як Тандир відмазував Усатова

У січні 2018 року поблизу Києва суддя Дмитро Усатов на авто, будучи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в інше авто, яке від удару вилетіло в кювет і перекинулось. Усатов намагався покинути місце аварії у кареті "швидкої", проте місцеві жителі, які опинилися на місці події, заблокували авто. Водночас водій авто, яке постраждало унаслідок ДТП, зазнав важких травм хребта.

В Усатова забрали водійські права, проте Олексій Тандир, який розглядав справу, закрив її через термін та через нібито відсутність складу правопорушення і таким чином його колега уникнув покарання.

Фундарія Dejure, як і організація "Автомайдан" стверджують, що подавали скарги до Вищої ради правосуддя через рішення Тандира, проте їх не розглянули.

Суддя Тандир на смерть збив нацгвардійця