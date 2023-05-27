Отобранные образцы отправили на экспертизу, и в ближайшее время будут готовы результаты. Об этом сообщила представитель Киевской прокуратуры Надежда Максимец.
Обратите внимание Сбивший насмерть нацгвардейца тандыр ранее отмазывал другого судью после пьяного ДТП
Судьи могут выбрать меру пресечения
Надежда Максимец также сообщила, что по ходатайству прокуратуры Высший совет правосудия 27 мая на заседании рассмотрит представление о разрешении содержания Алексея Тандыра под стражей. Если ВСП признает доводы прокуроров обоснованными, то это позволит обратиться в суд по избранию Тандыра меры пресечения.
Правоохранительные органы делают все, чтобы виновник этой трагедии не избежал справедливого наказания. Для кого-то это звучит в общем, но сейчас, как никогда, справедливость имеет вполне реальное измерение для родных погибшего военнослужащего. Надеюсь, мы пройдем этот экзамен,
– подчеркнула спикер прокуратуры.
Что известно о смертельном ДТП с судьей
- Судья Макаровского районного суда в полночь 26 мая сбил нацгвардейца на блокпосте. Известно, что Алексей Тандыр ехал на своем автомобиле Lexus по проспекту Берестейскому в Киеве. Там и произошла авария.
- Находившиеся на месте во время аварии канала 24 рассказали, что Тандыр, узнав о гибели нацгвардейца, начал говорить, что за рулем был сбежавший водитель.
- В результате аварии погиб боец Нацгвардии Вадим Бондаренко, у которого осталось 3 детей. Его отец сейчас защищает Украину под Бахмутом.
- Офис генпрокурора сообщил судье Тандыру о подозрении, а в ДБР сообщили, что взяли подозреваемого под стражу.
- В фонде Dejure отметили, что в свое время Тандыр помог избежать наказания судье Киево-Святошинского районного суда Дмитрию Усатову, совершившему в январе 2018 года пьяное ДТП, в результате которого пострадал водитель другого авто, получив серьезные травмы позвоночника. Тандыр, рассматривавший дело, закрыл его за якобы отсутствием состава административного нарушения. Активисты обращались с жалобами в Высший совет правосудия, однако эти обращения никто не рассмотрел.