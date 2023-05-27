По словам Дмитрия Тандыра, горе-судью будут защищать другие адвокаты. Заметим, что Алексею Тандыру уже сообщили о подозрении.
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Тандыр отказался от адвокатских услуг брата
Родной брат судьи, который спровоцировал смертельное ДТП, работает адвокатом в Киевской области. Дмитрий Тандыр заверил, что Алексей отказался от его услуг.
Также заявил, что сам хотел бы узнать все подробности, однако его якобы не допустили к брату.
Нас не допустили ни к брату, ни к досмотру автомобиля, ни к месту происшествия. Мы просили хотя бы вернуть его личные вещи, находившиеся в автомобиле – ключи от дома, кошелек. Нам сказали, что такого делать однозначно нельзя, и делать не будут,
– пожаловался Дмитрий Тандыр.
Добавил, что его брата будут представлять другие адвокаты.
"Каждый имеет право на защиту. Дальше уже будет разбираться суд – если виноват, то виноват", – подчеркнул Дмитрий Тандыр.
На вопрос журналистов относительно "отмазывания" других судей – виновников ДТП адвокат заявил, что не следит за работой брата. Более того, они довольно редко общались на профессиональные темы, поэтому информацию не подтверждает, но и не опровергает.
Судья сбил нацгвардейца в Киеве: коротко о главном
- Около 23:55 25 мая судья Алексей Тандыр на "Лексусе" сбил нацгвардейца на блокпосту. Военнослужащий как раз устанавливал заградительные конусы и ежи.
- К сожалению, от полученных травм Вадим Бондаренко погиб на месте.
- Вероятно, глава Макаровского райсуда Киевской области был пьян. В его машине обнаружили бутылку от спиртного.
- Интересно, что от сбора биологических образцов Алексей Тандыр отказался. После решения суда их взяли принудительно.
- Дело расследует ГБР. Вечером 26 мая судье сообщили о подозрении.
- Тандыру грозит до 10 лет тюрьмы.
- Кстати, фонд Dejure отметил, что этот же судья раньше "отмазывал" своего коллегу после пьяного ДТП.