По словам Дмитрия Тандыра, горе-судью будут защищать другие адвокаты. Заметим, что Алексею Тандыру уже сообщили о подозрении.

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Тандыр отказался от адвокатских услуг брата

Родной брат судьи, который спровоцировал смертельное ДТП, работает адвокатом в Киевской области. Дмитрий Тандыр заверил, что Алексей отказался от его услуг.

Также заявил, что сам хотел бы узнать все подробности, однако его якобы не допустили к брату.

Нас не допустили ни к брату, ни к досмотру автомобиля, ни к месту происшествия. Мы просили хотя бы вернуть его личные вещи, находившиеся в автомобиле – ключи от дома, кошелек. Нам сказали, что такого делать однозначно нельзя, и делать не будут,

– пожаловался Дмитрий Тандыр.

Добавил, что его брата будут представлять другие адвокаты.

"Каждый имеет право на защиту. Дальше уже будет разбираться суд – если виноват, то виноват", – подчеркнул Дмитрий Тандыр.

На вопрос журналистов относительно "отмазывания" других судей – виновников ДТП адвокат заявил, что не следит за работой брата. Более того, они довольно редко общались на профессиональные темы, поэтому информацию не подтверждает, но и не опровергает.

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