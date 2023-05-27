Во время судебного решения 27 мая было принято решение относительно Алексея Тандыра. Его обвиняют в смертельном наезде на нацгвардейца в ночь на 26 мая. Рассказываем, что ожидает судью Макаровского районного суда.

Читайте также Судья сбил нацгвардейца на блокпосте в Киеве: все, что известно о ДТП при участии главы райсуда

Тандыр будет находиться под стражей

Согласно решению от 27 мая 2023 года, Алексей Тандыр будет содержаться под стражей. Мера пресечения, избранная судьями, – 2 месяца. Поэтому, он будет находиться за решеткой до 21 июля 2023 года. Также известно, что выйти под залог он не сможет. Судьи этой опции своего коллегу из Макаровского районного суда лишили.

Напомним, что ранее Высший совет правосудия дал согласие на удержание судьи Алексея Тандыра под стражей. Соответствующее решение было принято после рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора. Оно в ВРП поступило 26 мая 2023 года.

Что известно о смертельном ДТП