Під час судового рішення 27 травня ухвалили рішення щодо Олексія Тандира. Його звинувачують у смертельному наїзді на нацгвардійця у ніч на 26 травня. Розповідаємо, що очікує на суддю Макарівського районного суду.
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Тандир перебуватиме під вартою
Згідно з рішенням від 27 травня 2023 року, Олексія Тандира триматимуть під вартою. Запобіжний захід, обраний суддями, – 2 місяці. Тож, він перебуватиме за ґратами до 21 липня 2023 року. Також відомо, що вийти під заставу він не зможе. Судді цієї опції свого колегу з Макарівського районного суду позбавили.
Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Олексія Тандира під вартою. Відповідне рішення ухвалили після розгляду подання заступника Генерального прокурора. Воно до ВРП надійшло 26 травня 2023 року.
Що відомо про смертельну ДТП
- Зауважимо, що близько 23:55 25 травня Олексій Тандир збив нацгвардійця на блокпосту. Боєць встановлював загороджувальні конуси та їжаки, коли на нього наїхав суддя на "Лексусі". На жаль, Вадим Бондаренко загинув на місці від отриманих травм.
- Невдовзі стало відомо, що Олексій Тандир міг бути у стані алкогольного сп'яніння на момент ДТП. Про це свідчила пляшка алкоголю, яку виявили у його транспортному засобі.
- Зазначимо, що суддя Макарівського райсуду спочатку відмовився надавати біологічні зразки. Згодом їх таки вдалося взяти під примусом. Цьому посприяло рішення суду.
- Над розслідуванням справи працює ДБР. Про підозру Тандиру повідомили ввечері 26 травня. Якщо його вину доведуть, то судді загрожує до 10 років за ґратами.
- Додамо, що фундація Dejure звернула увагу на одну зі сторінок біографії судді. Відомо, що він раніше відмазував свого колегу. Останній потрапив у п'яну ДТП.