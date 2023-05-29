Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, окупанти покладали великі сподівання на нинішню ракетну атаку, проте наша ППО влучно відпрацювала по цілях.

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Скільки ракет може робити Росія за місяць

Світан зазначив, що росіяни можуть виготовляти не більш ніж 2 ракети "Кинджал" на місяць, оскільки це дороговартісне та наукомістке виробництво.

Водночас Х-555 вони якось переробляють із ракет Х-55, і загалом не так уже й багато здатні виробити. Натомість Х-101 і "Калібрів" за місяць можуть зробити 50 – 70 штук.

Ось сьогодні випустили близько 40 таких ракет. Можна сказати, мало не все місячне виробництво за одну хвилю,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Це свідчить про те, що окупанти мали великі сподівання на нинішню ніч. Вони готувалися, перевірили маршрути дронами Shahed, а потім ними запустили ракети. Наша ж ППО влучно відпрацювала по цілях, відбивши масовану атаку.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Треба економічно "задушити" Росію, Іран і Китай

Військовий експерт заявив, що для того, щоб припинити атаки будь-якого рівня по Україні, потрібно з допомогою санкційної політики економічно "задушити" три імперії – Росію, Іран та Китай.

Адже цей так званий триголовий дракон намагається пробитися в цивілізаційний світ, де одними із дверей, які вони починають виламувати, є Україна. Тож потрібно повернути їх назад у кам'яну добу – аби замість ракет у них були кам'яні сокири. Це єдиний шлях, який убезпечить європейські країни та й загалом цивілізований світ від таких дикунів.

А ось як це можна зробити – просто стерти їх з лиця землі, з економічної карти,

– сказав Світан.

А паралельно з цим, звісно, треба знищувати все, починаючи від військових об'єктів у зоні досяжності бойових засобів ураження й закінчуючи спецопераціями на великій дальності.

Тобто, підсумував він, мають горіти не лише паливоприймачі в Криму, а й повинні палати "Уралвагонзавод", іранські виробництва бойової техніки, а також китайські заводи з виготовлення бойової техніки.

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