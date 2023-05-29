У ніч проти 29 травня, окупанти обстріляли різні регіони нашої держави, зокрема, в Хмельницькій ОВА повідомляли про влучання у військовий об'єкт. Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат закликав не поспішати з висновками. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Удар по Хмельницькому

Власне, спікер наголосив на важливості зберігати певні дані у секреті, аби ворог не зміг ними скористатися.

Ну, тут ми радимо дійсно дещо не поспішати з оприлюдненням такої інформації. Так, удар там відбувся. Є там певні ушкодження. Не можемо оголошувати всіх деталей, але пожежа вже була локалізована,

– сказав він.

Окрім того, Ігнат запевнив, що найближчим часом усе буде відновлено на цьому військовому об'єкті: "Я думаю, все буде працювати".

Зверніть увагу! В ОВА інформували, що внаслідок цієї атаки було пошкоджено 5 літальних апаратів та злітно-посадкову смугу. Водночас уже розпочалося її відновлення.

Терор не припиняється