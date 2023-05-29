В ночь на 29 мая, оккупанты обстреляли различные регионы нашего государства, в частности, в Хмельницкой ОВА сообщали о попадании в военный объект. В то же время, спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал не спешить с выводами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Удар по Хмельницкому

Собственно, спикер отметил важность хранить определенные данные в секрете, чтобы враг не смог ими воспользоваться.

Ну, здесь мы советуем действительно не торопиться с обнародованием такой информации. Да, удар там произошел. Есть там некоторые повреждения. Не можем объявлять всех деталей, но пожар уже был локализован,

– сказал он.

Кроме того, Игнат заверил, что в ближайшее время все будет восстановлено на этом военном объекте: "Я думаю, все будет работать".

Обратите внимание! В ОВА информировали, что в результате этой атаки были повреждены 5 летательных аппаратов и взлетно-посадочная полоса. В то же время, уже началось ее восстановление.

Террор не прекращается