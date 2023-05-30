К счастью, в частном доме, в который и попал обломок вражеского дрона, во время атаки никого не было. Раньше там жила пожилая женщина, однако несколько лет назад она скончалась. С тех пор в доме время от времени бывали только двое сыновей.

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Что известно о разрушенном доме в Киеве

Дом, вспыхнувший после падения обломка "Шахеда", расположен между двумя другими жилыми зданиями, поэтому соседи немедленно бросились его тушить. Один из них рассказал, что пламя, которым горел дом, было разноцветным – вероятно, из-за хранившихся там бутылок с химраствором.

Пожарным удалось потушить огонь только утром – однако даже днем обломки дома продолжили тлеть.

Был звук как фейерверк, как салют, как петарда, какой-то свист. Первая вспышка – это был сам упавший обломок, а второй – это скорее всего шифер горел и взрывался,

– рассказал один из соседей.





Последствия обстрела в Дарницком районе Киева / Фото Киев24

Напомним, что в ночь на 30 мая воздушная тревога продолжалась более трех часов, а взрывы горожане слышали в четырех районах Киева. В результате обстрела 13 человек получили ранения, а 33-летняя женщина погибла из-за того, что вышла на балкон наблюдать за работой ПВО.

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