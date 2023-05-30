На щастя, у приватній будівлі, в яку і влучив уламок ворожого дрону, під час атаки нікого не було. Раніше там жила літня жінка, проте кілька років тому вона померла. Відтоді у домі час від часу бували тільки її двоє синів.

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Що відомо про зруйнований будинок у Києві

Будинок, що спалахнув після падіння уламка "Шахеда", був розташований між двома іншими житловими будівлями, тож сусіди негайно кинулися його гасити. Один з них розповів, що полум'я, яким горів дім, було різноколірним – імовірно, через пляшки з хімрозчином, що зберігалися там.

Пожежникам вдалося згасити вогонь тільки вранці – проте навіть вдень уламки будинку продовжили тліти.

Був звук як феєрверк, як салют, як петарда, свист якийсь. Перший спалах – це був сам уламок, що впав, а другий – це скоріш за все шифер горів і вибухав,

– розповів один з сусідів.





Наслідки обстрілу в Дарницькому районі Києва / Фото Київ24

Нагадаємо, що у ніч на 30 травня повітряна тривога тривала понад три години, а вибухи містяни чули у чотирьох районах Києва. Внаслідок обстрілу 13 людей отримали поранення, а 33-річна жінка загинула через те, що вийшла на балкон спостерігати за роботою ППО.

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