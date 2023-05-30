Кілька невідомих БпЛА атакували столицю Росії та, за словами очевидців, врізалися у багатоквартирні будинки на південному заході міста. Попри те, що дрони влучили щонайменше в одну квартиру, Путін заявив, що російська ППО спрацювала у штатному режимі.

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Як Путін відреагував на атаку дронами

Диктатор заявив, що у російскої ППО "є над чим працювати", проте одразу ж зазначив, що важко захистити усю Москву, "величезний європейський мегаполіс".

Загалом зрозуміло, що потрібно робити для ущільнення ППО столиці і ми будемо це робити. Але мене навіть не стільки це турбує, скільки спроби викликати зворотну реакцію в Росії,

– цинічно заявив Путін.

Згодом він почав марити про те, що Україна "провокує на дії у відповідь". Не забув згадати і про "нацистську хунту" в Києві і заявив, що громадяни України жодного права слова і голосу не мають, адже тут розв'язаний "тотальний терор проти громадянського населення".

Не оминув увагою бункерний диктатор і Запорізьку АЕС, на яку Росія вже не перший місяць стягує зброю. Путін заявив, що саме Україна начебто намагається "дестабілізувати ситуацію" там та використати якісь "брудні пристрої".

Нагадаємо, що Михайло Подоляк повідомив, що Україна ніяк до атаки БпЛА на Росію не причетна, хоча і спостерігає за нею з великим задоволенням.

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