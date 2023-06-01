Сама ж атака хоч і не призвела до якихось надсерйозних руйнувань (принаймні встановити зворотнє наразі не вдалося), а лише зайвий раз довела, що Росія є країною 404, яка взагалі не здатна убезпечити себе і від зовнішніх небезпек, і від внутрішніх. Крім того, результати роботи систем ППО та РЕБ у столиці ворожої держави продемонстрували, що владі та військовим глибоко наплювати на безпеку звичайних людей. Які висновки можна зробити по результатах першого більш-менш масованого нальоту на Москву, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Росії немає безпечних місць

Мабуть, найголовніше, про що варто пам'ятати кожному росіянину, це те, що Путін, Шойгу та Герасимов остаточно принесли війну у їх будинки. Це стосується як жителів БНР, КурНР та інших поки що невизнаних народних республік, так і осіб, які мешкають у Москві та навіть у Владивостоці. Адже, як показує практика, дотягнутися до потрібного об'єкту у будь-якій точці Росії може хто завгодно. Ба більше, додавати страху мешканцям боліт має той факт, що Україна не наносить ударів по країні-агресорці, а невідомі диверсанти можуть виявитися не настільки професійними, як воїни ЗСУ, та, наприклад, помилитися у координатах чи у розрахунках маршруту безпілотника.

Тим не менше, за весь час роботи невідомих добродіїв на території Росії та Білорусі подібних випадків досі не ставалося: китайський дешевий дрон філігранно залітав на аеродром у Мачулищах та підбив вкрай дорогий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, більш важкі безпілотники завдали ураження стратегічній авіабазі в Енгельсі, а нальоти на численні НПЗ й взагалі були максимально філігранними. Однак оцінювати атаку по Москві зовсім некоректно, оскільки, ймовірно, всі безпілотники були або знищені ППО, або збиті з курсу системами радіоелектронної боротьби.

Якщо аналізувати перший в історії справжній нальот БпЛА-камікадзе по рашистській столиці, варто зазначити, що російське військово-політичне командування максимально потурбувалося лише про мешканців Рубльовки та про захист надважливих стратегічних об'єктів.

Так, численні С-300, С-400 та "Панцирі" були розставлені саме з урахуванням потреб можновладців щодо власної безпеки. Над котеджами російської еліти вранці 30 травня російські ППОшники відпрацьовували максимально ефективно. При цьому ніяких спроб "заплутати" безпілотники та змусити їх змінити маршрут, в елітних районах Москви та Підмосков'я не було зафіксовано.

Дивіться відео роботи ЗРК "Панцир" неподалік від маєтків міністра оборони Росії та його заступника:

This $14 million Pantsir air defense system covers the air space above Defence Minister Shoigu and his deputy Ivanov's private palaces in Novaya Riga next to Rublevka right outside Moscow. pic.twitter.com/94d4XDzlM1 — Igor Sushko (@igorsushko) May 30, 2023

А от подалі від олігархів та чиновників військові робили все, аби подавити системи GPS та не дати БпЛА долетіти до центру, внаслідок чого й сталося влучання літальних апаратів у житлові будинки. Ба більше, вже після того, як рашисти відбилися від атаки, робота РЕБ по всій Москві все одно продовжувалася, через що мільйони місцевих мешканців не могли без проблем дістатися додому чи доїхати до роботи.

Втім, навіть попри той факт, що всі депутати, бізнесмени та інші представники "вищої раси" усвідомлюють, що Путін стягнув всі можливі системи ППО для їх захисту, російська еліта від самого факту атаки безпілотниками неабияк перелякалася.



Карта атаки БпЛА по Москві показує, що насправді захищає Путін / Скриншот з твіттеру War Monitor

Деякі депутати Держдуми закликали терміново захопити Київ, а поранений на колчаківських фронтах під час п'янки в Донецьку ексглава Роскосмоса Дмитро Рогозін і зовсім заявив про необхідність повністю заблокувати роботу всіх систем глобального позиціювання по всій Росії. Мовляв, москвичі мають знати дороги та пересуватися без використання цих антихристиянських західних досягнень, а приїжджі – та кому вони потрібні, хай атласи купують. Те ж саме заявили й розробники аналоговнєтного ГЛОНАССа та порадили всім про всяк випадок придбати мапу автомобільних доріг. Лише тільки про більшу надійність паперових карт не сказали, і про те, що саме в такий спосіб кожен москвич може відчути себе дідом, що рухався Берліном на танку.

Усі подібні заяви насправді-то свідчать, що навіть попри те, що за наказом Кремля з фронту та багатьох стратегічно значущих об'єктів до Москви стягнули купу зенітно-ракетних комплексів, еліти все одно не почувають себе у безпеці. Чи то не довіряють своєму ППО, або ж просто усвідомлюють, що навіть уламки збитих БпЛА можуть являти собою загрозу.



"Приземлення" БпЛА не виглядає чимось дуже безпечним / Фото з російських псевдоЗМІ

У Кремлі виявилися не готовими до викликів

Крім того, варто відзначити, що як і завжди у випадках, коли щось ну от точно пішло не за планом, бункерний фюрер та його приспішники просто сховали голову в пісок та не витягували її, аж доки не розібралися, як реагувати на інцидент.

Усі рашистські пропагандисти довго не могли отримати методичок, як саме коментувати атаку. Спочатку вони писали про 32 безпілотники, потім хтось змінив наратив та зменшив цифру до 20. Згодом, коли військово-політичне командування узгодило цифри на всіх рівнях, всі псевдоЗМІ зійшлися на тому, що Москву атакували лише 8 БпЛА. При цьому, зрозуміло, всі вони буцімто були збиті або пригнічені РЕБом.

Мер того, що поки називається російською столицею, майже одразу визнав той факт, що Білокам'яна перебуває під нальотом, а після нього про інциденти почали писати всі інші псевдоЗМІ. Щоправда, ніхто не міг визначитися, чи то стався вибух, схожий на хлопок, чи навпаки. Схилялися здебільшого до хлопка, аби ні в кого не сталося враження, що у Росії щось пішло не так.



Типове повідомлення про інцидент вранці 30 травня / Скриншот з рашистських телеграмів

Подібні повідомлення, які хоч і піддалися самоцензурі, свідчать про типову для Росії проблему – неспроможність верхівки швидко реагувати на події. Кілька годин знадобилося кураторам пропагандистів, аби взяти інформаційну хвилю у псевдоЗМІ та спільнотах у телеграмі під хоч якийсь контроль, а сам Путін для коментаря щодо події й взагалі ледве зміг зібратися ближче до вечора. Та й, звісно, не сказав при цьому нічого нового, окрім того, що "все йде за планом".

Якоїсь іншої особливої реакції на інцидент з боку Кремля не було, а Путін пообіцяв не вводити у Росії воєнний стан. Ніякої інформації про перекидання систем ППО ближче до великих міст на болотах, чи про додаткові заходи безпеки так і не з'явилося. Воно й зрозуміло: свої голови чинуші вже прикрили, а перетягувати ті ж самі "Панцирі" для безпеки власних громадян ніхто не вважає за потрібне – ЗРК потрібні на фронті. І це вкотре підкреслює той факт, що російська влада зовсім не здатна швидко реагувати на виклики, а якщо щось йде не так, всі механізми починають шалено буксувати.

Якими можуть бути наслідки атаки Москви для Росії та України

Що ж стосується подальших подій, то їх достатньо легко спрогнозувати. Мобілізувати власне суспільство завдяки нальоту безпілотників на столицю, у Росії навряд чи зможуть. Самі ж москвичі у численних інтерв'ю стверджували, що БпЛА "точно не летіли для ураження багатоповерхівок". Тобто навіть росіяни не вірять у те, що невідомі намагалися завдати шкоди цивільним. Ба-більше, у коментарях подекуди звучали заклики до олігархів проспонсорувати ППО чи більш завзято бомбардувати Україну. Тобто ніяких бажань проявити ініціативу з боку поневоленого російського суспільства не було, а до черг у військкоматах подібні інциденти не призвели.

Якщо ж розмірковувати про ймовірність проведення другої масової хвилі загальної мобілізації, то для цього бункерному фюреру зовсім не потрібно запускати дрони-камікадзе над власною резиденцією – покірне населення у випадку оголошення додаткового примусового набору на війну сприйме це як сувору необхідність.

Для офіційного Києва подібні атаки також ніяких проблем не принесуть.

Адже, по-перше, всі посадовці постійно підкреслюють свою непричетність до ударів по території Росії.

По-друге, Захід постійно наголошує на тому, що Україна має сама вирішувати, в який спосіб захищатися від агресії.

Навіть у вічно стурбованій ООН закликали не порівнювати атаку Москви із тими терактами, які Росія кожен день вчиняє в Україні, а у Білому домі стандартно обмежилися фразою про "ми вивчаємо обставини атаки" без якихось засуджень та звинувачень.

А от той факт, що подібні нальоти будуть масштабуватися, не викликає ніяких сумнівів. І нема ніякої різниці, чи запускали ті дрони диверсанти з Підмосков'я, чи з якихось сусідніх із Росією країн, оскільки ППО рашистів настільки ж діряве, як і їх кордони. Як показує практика, заїхати у Росію може буквально будь-хто – хоч ціла бригада із важкою технікою, чи втікачі-зеки із РПГ та кулеметами. Останні, до речі, дістаються громадським транспортом аж до Далекого Сходу, так що питання, чи може якесь умовне ДРГ на машині доїхати до Москви, Санкт-Петербурга чи взагалі впритул підібратися до паркану аеродрому Оленья – взагалі риторичне.

Ба більше, наступні атаки точно будуть значно більш вдалими, оскільки завдяки численним "воєнкорам", зіркам російського шоубізнесу та пересічним рашистам, всім фахівцям вдалося зібрати максимум інформації і про місця розташування зенитно-ракетних комплексів, і про принцип їх роботи.

Наприклад представники міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm по мінімалістичному відео Анастасії Волочкової змогли з точністю встановити, де мешкає палка прихильниця Путіна, а також ще раз звернути увагу на активність в/ч №11105-2, яка є законною військовою ціллю для України.

То ж варто подякувати росіянам, які знімають роботу ППО, переміщення техніки та в інший спосіб всіляко допомагають нашим Силам Оборони одержати перемогу.

А от нашим співгромадянам хочеться лише зайвий раз нагадати про те, що вороги дуже ретельно відслідковують соцмережі та мають можливість за допомогою спеціалізованого ПО навіть вивчати чати ЖК. Тому взагалі будь-яка інформація, що стосується наших військових, так чи інакше може допомогти росіянам. Навіть, якщо вона на перший погляд здається цивільним особам зовсім незначущою, адже сучасні аналітичні системи вкупі з роботою професіоналів здатні проводити компіляцію інформації, отриманої з різних чатів та джерел, для утворення повної картини організації оборони.