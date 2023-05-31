Петр Толстой, эксзамглавы российской делегации в ПАСЕ, серьезно разозлился из-за атаку неизвестных БпЛА на Москву в ночь на 30 мая. Он считает, что единственный способ остановить обстрелы России – это захватить Киев, передает 24 Канал.

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Истерика пропагандистов после налета БПЛА

Система ПВО России оказалась далеко не столь совершенной, как раньше убеждали оккупанты, поэтому у российских чиновников после налета дронов уже второй день продолжается паника.

Вчера губернатор Вячеслав Гладков сказал, что нужно сделать, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области – присоединить Харьковскую к ней. Чтобы остановить обстрелы Москвы – нужно занять Киев,

– цинично заявил он.

Также он призвал россиян консолидировать все силы и средства и вместе идти к общей цели, а устроит его "только победа".

Впрочем, это далеко не первое нелепое заявление российского депутата. Ранее он уже пытался угрожать западным партнерам Украины и говорил, что если Киеву и дальше будут передавать дальнобойное оружие, Москва пойдет "дальше".

"Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет вплоть до польской границы", – заявил он.

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