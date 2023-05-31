Петр Толстой, эксзамглавы российской делегации в ПАСЕ, серьезно разозлился из-за атаку неизвестных БпЛА на Москву в ночь на 30 мая. Он считает, что единственный способ остановить обстрелы России – это захватить Киев, передает 24 Канал.
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Истерика пропагандистов после налета БПЛА
Система ПВО России оказалась далеко не столь совершенной, как раньше убеждали оккупанты, поэтому у российских чиновников после налета дронов уже второй день продолжается паника.
Вчера губернатор Вячеслав Гладков сказал, что нужно сделать, чтобы прекратить обстрелы Белгородской области – присоединить Харьковскую к ней. Чтобы остановить обстрелы Москвы – нужно занять Киев,
– цинично заявил он.
Также он призвал россиян консолидировать все силы и средства и вместе идти к общей цели, а устроит его "только победа".
Впрочем, это далеко не первое нелепое заявление российского депутата. Ранее он уже пытался угрожать западным партнерам Украины и говорил, что если Киеву и дальше будут передавать дальнобойное оружие, Москва пойдет "дальше".
"Чем больше военной техники для дальнего боя, ракет дальнего боя Запад дает Украине, тем дальше российской армии придется идти, и она пойдет вплоть до польской границы", – заявил он.
Атака дронов на Москву: последние новости
- После налета неизвестных БПЛА Путин признал, что у ПВО России есть серьезные изъяны, однако все же назвал работу противовоздушной обороны "удовлетворительной".
- В ответ на угрозы Кадырова Украине из-за атак беспилотников на Москву секретарь СНБО Данилов посоветовал самопровозглашённому председателю Чечни направить свою злобу на Путина. Он также напомнил об уничтожении Грозного и том, что ответственность за преступление несет именно российский диктатор.
- А у Путина после атаки дронов "паники нет", вот только почему-то в больнице в Кремле срочно строят бомбоубежище, что могло бы оградить диктатора и российских чиновников даже от ядерной угрозы. Работы там должны быть завершены до 20 декабря 2023 года.