РосСМИ написали, что стоимость работ по контракту – 35 миллионов рублей, что ориентировочно свыше 430 тысяч долларов. Об этом стало известно после того, как россияне пережили панику из-за атаки дронами по Москве и Рублевке, пишет 24 Канал.
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В России построят бомбоубежище в главной кремлевской больнице
Хранилище должно вмещать 800 человек, рассчитанное как для пациентов, так и для персонала. Планируется, что укрытие должно:
- помочь спастись от взрывной волны;
- обеспечить защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС;
- иметь основные и вспомогательные помещения;
- содержать несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход.
Очевидно, в Кремле перепуганы не на шутку, ведь в бомбоубежище также планируют создать тамбур, оборудованный защитно-герметичной и герметичной дверью.
Кроме того, бомбоубежище должно быть оборудовано сложной системой вентиляции, которая должна:
- очищать воздух "от газообразных средств массового поражения";
- аэрозолей и продуктов горения.
Также планируется создать функцию подогрева воздуха якобы для "выполнения медицинских процедур в военное время".
Договор был заключен 24 мая. Далее подрядчик должен разработать и подать на утверждение заказчику проект задания проектирования в течение 15 дней.
Россия начала массово готовить бомбоубежища
- Еще в ноябре 2022 года издание Bloomberg писало, что Кремль начал непубличную кампанию по подготовке бомбоубежищ. В России начали проверять заброшенные подвалы и укрытия.
- Тогда отмечали, что такие действия являются "частью более широких усилий путинской власти обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны".
- В феврале 2023 года пропагандисты написали, что российские власти приказали по всем городам обустроить бомбоубежища. Этот процесс продолжался уже несколько месяцев.
- Писали, что в Краснодарском крае на подготовку укрытий было потрачено более 6 миллионов рублей, в Нижнем Новгороде – 50 миллионов рублей, а в Рязани – 1 миллион.
- Перед этим якобы "без паники" в Москве на админзданиях ставили ПВО. Так, Панцирь-С1" появился на крыше здания минобороны России.