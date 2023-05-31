РосСМИ написали, что стоимость работ по контракту – 35 миллионов рублей, что ориентировочно свыше 430 тысяч долларов. Об этом стало известно после того, как россияне пережили панику из-за атаки дронами по Москве и Рублевке, пишет 24 Канал.

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В России построят бомбоубежище в главной кремлевской больнице

Хранилище должно вмещать 800 человек, рассчитанное как для пациентов, так и для персонала. Планируется, что укрытие должно:

помочь спастись от взрывной волны;

обеспечить защиту от радиации, как в десятикилометровой зоне вокруг АЭС;

иметь основные и вспомогательные помещения;

содержать несколько входов, грузовой лифт и аварийный выход.

Очевидно, в Кремле перепуганы не на шутку, ведь в бомбоубежище также планируют создать тамбур, оборудованный защитно-герметичной и герметичной дверью.

Кроме того, бомбоубежище должно быть оборудовано сложной системой вентиляции, которая должна:

очищать воздух "от газообразных средств массового поражения";

аэрозолей и продуктов горения.

Также планируется создать функцию подогрева воздуха якобы для "выполнения медицинских процедур в военное время".

Договор был заключен 24 мая. Далее подрядчик должен разработать и подать на утверждение заказчику проект задания проектирования в течение 15 дней.

Россия начала массово готовить бомбоубежища