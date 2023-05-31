РосЗМІ написали, що вартість робіт за контрактом – 35 мільйонів рублів, що орієнтовно понад 430 тисяч доларів. Про це стало відомо після того, як росіяни пережили паніку через атаку дронами по Москві та Рубльовці, пише 24 Канал.

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У Росії збудують бомбосховище у головній кремлівській лікарні

Сховище має вміщати 800 осіб, розраховане як для пацієнтів, так і для персоналу. Заплановано, що укриття повинно:

допомогти врятуватись від вибухової хвилі;

забезпечити захист від радіації, як у десятикілометровій зоні навколо АЕС;

мати основні та допоміжні приміщення;

містити декілька входів, вантажний ліфт та аварійний вихід.

Очевидно, у Кремлі перелякані не на жарт, адже у бомбосховищі також планують створити тамбур, обладнаний захисно-герметичними та герметичними дверима.

Окрім цього, бомбосховище має бути обладнане складною системою вентиляції, яка має:

очищати повітря "від газоподібних засобів масового ураження";

аерозолів та продуктів горіння.

Також планують створити функцію підігріву повітря нібито для "виконання медичних процедур у воєнний час".

Договір уклали 24 травня. Далі підрядник має розробити та подати на затвердження замовнику проєкт завдання на проєктування протягом 15 днів.

Росія почала масово готувати бомбосховища