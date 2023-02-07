До цього тисячі підвалів нікому не були потрібні, а тепер на них витрачають мільйони. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Важливо Росія готується до війни на своїй території, – Bloomberg

По всій Росії облаштовують укриття

Як стало відомо, Кремль терміново наказав готувати бомбосховища. Їх облаштовують вже кілька місяців.

Один із російських чиновників заявив, що рішення про підготовку укриттів ухвалили ще навесні 2022 року. Команду розпочати масштабну перевірку та навести порядок отримали МНС, міноборони та інші цивільні міністерства.

Так, ремонт бомбосховищ розпочався після 24 лютого та триватиме у 2023 році. За цей час у Краснодарському краї на підготовку укриттів вже витратили понад 6 мільйонів рублів, у Нижньому Новгороді – 50 мільйонів рублів, а в Рязані – 1 мільйон.

У тендерах зазначається, що у підготовку бомбосховищ входить ремонт вентиляції, гідроізоляція, заміна дверей та встановлення світла.

Інтерес держави до бомбосховищ пов'язаний із посиленням страху перед ядерною війною після наказу Путіна привести ядерні сили у високу бойову готовність наприкінці лютого. "Підвищена готовність" – це лише верхівка айсберга. Бомбосховища та інші об'єкти цивільної оборони – це його підводна частина,

– наголосив російський чиновник.

У Москві на даху міноборони поставили ППО

Нещодавно стало відомо, що у Москві на адмінбудівлях ставлять ППО. Так, на даху міністерства оборони з'явився самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", який призначений для протиповітряної оборони.

Схоже, у такий спосіб Росія взялась посилювати свою протиповітряну оборону.

У Повітряних силах заявили, що росіяни, ймовірно, на щось чекають, оскільки розмістили самохідні зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" на дахах.

"Іван-дурень на печі їде. У нормальних країнах ставлять модульні установки, які можуть автоматично збивати повітряні цілі, а вони прям машини на колісній базі на дахи будинків величезними кранами. Ну, що тут дивуватися. Виходять із ситуації як можуть. Жодної паніки немає", – заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.