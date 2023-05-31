Все эти проблемы оккупанты обнаружили после конференции по транспортной безопасности, прошедшей в Москве 24 – 25 мая. О проблемах с установлением защиты от БПЛА в российских авиационных хабах начали писать российские СМИ, передает 24 Канал.

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Почему россияне не могут защитить свои аэропорты

Оказалось, что начать закупку специальных устройств для защиты от БПЛА в российских аэропортах не могут, потому что на это не существует специальных разрешений.

Они (ФСБ и Росгвардия – 24 Канал), в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, которая обязательно подлежит оснащению средствами борьбы от БПЛА. К примеру, аэропортов. Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство,

– пожаловался Андрей Клюев, гендиректор российской авиакомпании "Юмирс".

Кроме того, в авиационных хабах не только нет разрешений, но еще и не знают, как именно нужно защищаться от беспилотников, поэтому посылают десятки писем и запросов в соответствующие российские ведомства. Но россияне хоть и боятся повторных атак, а защищать свою инфраструктуру не спешат и придумывают отговорки, как бы этого ни делать.

Директор аэропорта в Пензе заявил, что ждет от руководства рекомендаций и оборудования, ведь обеспечивать системами ПВО аэродром он не собирается. В аэропорту Внуково вообще заявили, что их служба безопасности не занимается противовоздушной обороной, а отвечает только за безопасность на земле.

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