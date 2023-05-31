Всі ці проблеми окупанти виявили після конференції про транспортну безпеку, що пройшла в Москві 24 – 25 травня. Про проблеми з встановленням захисту від БпЛА у російських авіавузлах почали писати російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чому росіяни не можуть захистити свої аеропорти

Виявилося, що почати закупівлю спеціальних пристроїв для захисту від БпЛА в російських аеропортах не можуть через те, що на це не існує спеціальних дозволів.

Вони (ФСБ та Росгвардія – 24 Канал), своєю чергою, складають списки критично важливої ​​інфраструктури, яка обов'язково підлягає оснащенню засобами боротьби від БпЛА. Наприклад, аеропортів. Оператори ж авіавузлів кажуть, що вони не мають жодного припису про можливість застосувати той чи інший засіб,

– пожалівся Андрій Клюєв, гендиректор російської авіакомпанії "Юмірс".

Окрім того, у авіаційних хабах не тільки не мають дозволів, а ще й не знають, як саме потрібно захищатися від безпілотників, тому надсилають десятки листів і запитів до відповідних російських відомств. Та росіяни хоч і бояться повторних атак, а захищати свою інфраструктуру не поспішають і вигадують відмовки, як би цього не робити.

Директор аеропорту в Пензі заявив, що чекає від керівництва рекомендацій і обладнання, адже забезпечувати системами ППО летовище він не збирається. Натомість у аеропорту Внуково взагалі заявили, що їхня служба безпеки не займається протиповітряною обороною, а відповідає тільки за безпеку на землі.

Атаки безпілотниками Москви: що відомо