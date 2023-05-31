Таким образом Данилов ответил на угрозы Кадырова отомстить за атаку неизвестных дронов на Москву. Кадыров присоединился к нарративу кремлевских пропагандистов о якобы "атаке украинских дронов" и призвал "не церемониться" с ответным обстрелом.

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Данилов напомнил Кадырову, как Россия уничтожала Грозный

Алексей Данилов провел Кадырову урок исторической памяти. Он напомнил, что именно режим диктатора Путина уничтожал родную для Кадырова Чечню.

Следовательно, по словам секретаря СНБО, Кадырову стоит мстить Путину и его окружению.

Кадырову нужно мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю столетие рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожение города и оскверненные могилы предков,

– написал он.

Данилов подчеркнул, что Украина не имеет отношения к войне в Грозном, когда российские танки сравнивали город с землей.

"Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!", – резюмировал секретарь СНБО.

Неизвестные дроны атаковали Россию